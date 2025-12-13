En
سونات برای ابوا و آرکی‌لوت
نبض خبر

کنسرت شایع و عذرخواهی‌اش را ببینید

محمدرضا داداش پور معروف به شایع رپر دیشب رسما کنسرت گذاشت و این کنسرت رو از یکی از پلتفرم‌ها پخش شد. پس از این کنسرت که توسط علی ضیا انجام شد، آنچنان حملات به شایع و دیس کردنش توسط دیگر رپرها زیاد بود که باعث شد او با انتشار یک ویدیو رسماً عذرخواهی کند. بخشی از اصل کنسرت و ویدیوی عذرخواهی داداش پور را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر شایع محمدرضا شایع محمدرضا داداش پور ویدیو رپر کنسرت علی ضیا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
10
24
پاسخ
هیچوقت نتونستم با رپ ارتباط بگیرم سبکی مخصوص افسرده ها و الکی خوشها. بابت اینها پول هم میدن؟
