کنسرت شایع و عذرخواهیاش را ببینید
محمدرضا داداش پور معروف به شایع رپر دیشب رسما کنسرت گذاشت و این کنسرت رو از یکی از پلتفرمها پخش شد. پس از این کنسرت که توسط علی ضیا انجام شد، آنچنان حملات به شایع و دیس کردنش توسط دیگر رپرها زیاد بود که باعث شد او با انتشار یک ویدیو رسماً عذرخواهی کند. بخشی از اصل کنسرت و ویدیوی عذرخواهی داداش پور را میبینید.
برچسبها:نبض خبر شایع محمدرضا شایع محمدرضا داداش پور ویدیو رپر کنسرت علی ضیا
