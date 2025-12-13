محمدرضا داداش پور معروف به شایع رپر دیشب رسما کنسرت گذاشت و این کنسرت رو از یکی از پلتفرم‌ها پخش شد. پس از این کنسرت که توسط علی ضیا انجام شد، آنچنان حملات به شایع و دیس کردنش توسط دیگر رپرها زیاد بود که باعث شد او با انتشار یک ویدیو رسماً عذرخواهی کند. بخشی از اصل کنسرت و ویدیوی عذرخواهی داداش پور را می‌بینید.