En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
لحظات نصف شدن هواپیمای آنتونوف روس قبل از سقوط
تعداد بازدید : 2267
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۵۷۶
کد خبر:۱۳۴۵۵۷۶
7903 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

قتل زن ناصر محمدخانی کار شهلا نبود؛ حین قتل، افراد دیگری آنجا بودند!

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد گفت: «قرائن و مدارک زیادی وجود داشت که نشان می دهد غیر از شهلا جاهد افراد دیگری در محل قتل بودند... رد سیگارهایی در آنجا وجود داشت که دی‌ان‌ای مشخص کرد مال شهلا نبود... دوازده قاضی به نفع شهلا رای دادند؛ این قصه سر دراز دارد...» روایت خرمشاهی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شهلا جاهد ناصر محمدخانی ویدیو عبدالصمد خرمشاهی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
فیلمی عجیب از صحبت عاشقانه شهلا جاهد در دادگاه
مردی که یک نفر را دوبار به قتل رساند!
ناگفته‌های پرونده‌های جنایی دو دهه اخیر/ از زنانی که قربانی تجاوز شدند تا قتل‌هایی که سیاسی شد
قتل برای فرار از تجاوز دوست شوهرش!
با ناصر محمدخانی از پرسپولیس تا شهلا
ناصرمحمدخانی: اگر کالدرون تیم را آماده کرده، نباید از هیچ حریفی بترسد
ناصر محمدخانی را از فرودگاه دزدیدند!
وکیل شهلا جاهد: معتقدم «شهلا» قاتل اصلی نبود
تصویری تلخ از ابراز عشق شهلا جاهد به ناصر محمدخانی
تصاویر بازسازی صحنه قتل همسر ناصر محمدخانی؛ شهلا جاهد واقعا قاتل بود؟!
همسر تازه ناصر محمدخانی: شهلا هم پرستو بود
روایت ناصر محمدخانی از لحظه شنیدن خبر قتل همسرش
بازبینی لحظه خاص دادگاه شهلا جاهد
ناگفته‌های پرونده قتل همسر ناصر محمدخانی
ناصر محمدخانی می‌تواند مانع از اکران فیلمی شبیه به زندگی خود شود؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
62
پاسخ
حالا میگی بعد از ۲۵ سال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
72
15
پاسخ
برو بابا طرف قتل کرد واسه ثروت اون فوتبالیست و اعدام شد دیگه داستان درست نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
48
14
پاسخ
این هم دچار توهم دایی جان ناپلئونه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
27
پاسخ
دلار چند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
32
17
پاسخ
وکیل بیسواد سیاسی شومن
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
5
53
پاسخ
چشم قوه قضا روشن.اگر واقعا مرحومه شهلا جاهد قاتل نبوده.به کدامین گناه....؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
42
پاسخ
پس همه در قتل اون شریک بودین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
11
34
پاسخ
وکیل پرونده سه نفر بودید: ریحانه جباری ، شهلا جاهد و آرمان عبدالعالی . هر سه پرونده رو باختید. هیاهوی رسانه ای راه انداختید والدین مقتولین رو عصبانی کردید و تمام، و شد آنچه شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
28
6
پاسخ
بیخود حرف نزن بابا . شهلا جاهد به تنهایی این قتل را انجام داده بود او بعد از مشخص شدن جرمش سعی کرد این موضوع را جا بیاندازد که دستیار داشته است این را هم خیلی ماهرانه انجام می داد چون فرد نسبتا باهوشی بود یعنی انگار کسی با او بوده ولی او میخواهد از ان فرد محافظت کند ! روز قبل هم در انجا مهمانی بوده و بعد از رفتن مهمان و رفتن بچه ها به مدریه قتل را انجام داده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
وکیلش توبودی!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟