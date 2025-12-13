نبض خبر
قتل زن ناصر محمدخانی کار شهلا نبود؛ حین قتل، افراد دیگری آنجا بودند!
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد گفت: «قرائن و مدارک زیادی وجود داشت که نشان می دهد غیر از شهلا جاهد افراد دیگری در محل قتل بودند... رد سیگارهایی در آنجا وجود داشت که دیانای مشخص کرد مال شهلا نبود... دوازده قاضی به نفع شهلا رای دادند؛ این قصه سر دراز دارد...» روایت خرمشاهی را میبینید و میشنوید.
برو بابا طرف قتل کرد واسه ثروت اون فوتبالیست و اعدام شد دیگه داستان درست نکنید
چشم قوه قضا روشن.اگر واقعا مرحومه شهلا جاهد قاتل نبوده.به کدامین گناه....؟؟؟
وکیل پرونده سه نفر بودید: ریحانه جباری ، شهلا جاهد و آرمان عبدالعالی . هر سه پرونده رو باختید. هیاهوی رسانه ای راه انداختید والدین مقتولین رو عصبانی کردید و تمام، و شد آنچه شد.
بیخود حرف نزن بابا . شهلا جاهد به تنهایی این قتل را انجام داده بود او بعد از مشخص شدن جرمش سعی کرد این موضوع را جا بیاندازد که دستیار داشته است این را هم خیلی ماهرانه انجام می داد چون فرد نسبتا باهوشی بود یعنی انگار کسی با او بوده ولی او میخواهد از ان فرد محافظت کند ! روز قبل هم در انجا مهمانی بوده و بعد از رفتن مهمان و رفتن بچه ها به مدریه قتل را انجام داده است