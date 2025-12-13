قتل زن ناصر محمدخانی کار شهلا نبود؛ حین قتل، افراد دیگری آنجا بودند!

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل شهلا جاهد گفت: «قرائن و مدارک زیادی وجود داشت که نشان می دهد غیر از شهلا جاهد افراد دیگری در محل قتل بودند... رد سیگارهایی در آنجا وجود داشت که دی‌ان‌ای مشخص کرد مال شهلا نبود... دوازده قاضی به نفع شهلا رای دادند؛ این قصه سر دراز دارد...» روایت خرمشاهی را می‌بینید و می‌شنوید.