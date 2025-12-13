En
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
تعداد بازدید : 3776
کد خبر:۱۳۴۵۵۷۳
7868 بازدید
نظرات: ۲۸
نبض خبر

تصاویر تخریب کاخ یک بانک دار در کرج

تصاویری از تخریب یک کاخ به عنوان ابرویلات معرفی شده و منتسب به یکی از بانک‌داران است، منتشر شده است. حکم قضایی برای تخریب این اَبَر ویلا در حالی صادر شد که فرد مورد اشاره برای ساخت ویلا کوه را تراشیده و به حریم رودخانه تجاوز کرده بود. این ملک سرآمد تخلفات قلمداد می‌شود چرا که حداقل چهار تخلف بارز و خلاف قانون برای احداث این ویلا محرز شده است. این ملک در حاشیه رودخانه کرج و جاده چالوس است که هم بستر و هم حریم رودخانه را به ترتیب 1142 مترمربع و 508 مترمربع تصرف کرده بود. این ویلا همچنین به 652 متر از اراضی ملی نیز به صورت غیر مجاز ورود کرده بود و حدود 50 متر از کوه تراشیده شده است. مالک حقیقی این ساختمان برای احداث بنا به حریم انتقال برق نیز تجاوز کرده است، بنای اولیه این ملک مستثنی اراضی ملی، باغ بوده است که اقدام خلاف قانون با قطع درختان اقدام به ساخت ویلا کرده است. تصاویر تخریب این کاخ ویلای عظیم را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر تخریب ملک تخریب ویلا کرج ویدیو
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۲۸
ایمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
69
پاسخ
فردا کل ضرر و زیانش رو از جیب ملت جبران میکنه . مطمئن باشین
ناشناس
|
Japan
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
79
پاسخ
اگر جدی هستید آن بانک دار و آنکه مجوز داده باید محاکمه و به اشد مجازات برسند .
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
بانکدار ورشکسته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
69
پاسخ
مگر تخلف وی در ساخت ابر ویلا و تجاوز به حریم رودخانه و خط برق و ... مسجل نشده
چرا نامش را نمی برید
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
50
پاسخ
هزاران هکتار از اراضی ملی و حریم رودخانه ها در اردبیل و مشکین شهر تصرف شده و یا در حال تصرف هستند ولی کسی پیگیری نمی کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
52
پاسخ
واقعا کشور ارث پدرشان است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
50
پاسخ
خوبه ولی ببینید کی بهش مجوز داده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
40
پاسخ
وای چقدر برخورد. مردیم از این همه برخورد با تخلفات. یه کم آرومتر.
تدا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
38
پاسخ
واقعاً چرا نام نباید منتشر بشه تا مردم در جریان دزدی ها و اختلاص ها قرار بگیرند
چرا اینقدر محاظه کاری انجام میشه
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
70
پاسخ
وقتی داشت می ساخت ندیدنش؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
1
60
پاسخ
یه شبه که ساخته نشده دنبال ادارات رشوه گیر هم باشید
