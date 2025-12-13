تصاویر تخریب کاخ یک بانک دار در کرج

تصاویری از تخریب یک کاخ به عنوان ابرویلات معرفی شده و منتسب به یکی از بانک‌داران است، منتشر شده است. حکم قضایی برای تخریب این اَبَر ویلا در حالی صادر شد که فرد مورد اشاره برای ساخت ویلا کوه را تراشیده و به حریم رودخانه تجاوز کرده بود. این ملک سرآمد تخلفات قلمداد می‌شود چرا که حداقل چهار تخلف بارز و خلاف قانون برای احداث این ویلا محرز شده است. این ملک در حاشیه رودخانه کرج و جاده چالوس است که هم بستر و هم حریم رودخانه را به ترتیب 1142 مترمربع و 508 مترمربع تصرف کرده بود. این ویلا همچنین به 652 متر از اراضی ملی نیز به صورت غیر مجاز ورود کرده بود و حدود 50 متر از کوه تراشیده شده است. مالک حقیقی این ساختمان برای احداث بنا به حریم انتقال برق نیز تجاوز کرده است، بنای اولیه این ملک مستثنی اراضی ملی، باغ بوده است که اقدام خلاف قانون با قطع درختان اقدام به ساخت ویلا کرده است. تصاویر تخریب این کاخ ویلای عظیم را می‌بینید.