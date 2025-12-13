En
طعنه ظریف به مقام عرب بابت جدا شدن بحرین از ایران
تعداد بازدید : 11714
کد خبر:۱۳۴۵۵۷۰
43846 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

حرکت عجیب نخست وزیر پاکستان وسط دیدار پوتین و اردوغان

در حاشیه مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، رهبران کشورهای شرکت کننده مایل بودند با پوتین دیدار کنند اما این ترافیک دیدارها حاشیه ساز شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که از اتلاف وقت خسته شده بود، پس از 40 دقیقه انتظار برای رئیس جمهور پوتین، در میانه دیدار پوتین با اردوغان از کوره در رفت و وارد اتاق آنها شد. این حرکت بی‌سابقه از شهباز شریف را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر ولادیمیر پوتین رجب طیب اردوغان شهباز شریف ویدیو مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
47
پاسخ
عالی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
18
60
پاسخ
وقتی اتمی باشی اینطور رفتار می کنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
16
31
پاسخ
بیشتر به اردوغان میاد این کار رو بکنه تا نواز شریف!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
نواز شریف کجای این داستان بود؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
منظورم شهباز شریف بود حاج آقا شما ببخشید!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
47
پاسخ
خوب کاری کرده
ناشناس
|
United States of America
|
۱۲:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
5
پاسخ
قوی که باشی، بقیه منتظرت میشن، چون تو قوی هستی و معطل کسی نیستی، بقیه معطل تو هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
الان کی به کی شد دادا؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
4
5
پاسخ
شهباز كجاش قويه اينكه طالبان هم ازكشورش نمي ترسه باهاش وارد جنگ شد
