حرکت عجیب نخست وزیر پاکستان وسط دیدار پوتین و اردوغان

در حاشیه مجمع بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان، رهبران کشورهای شرکت کننده مایل بودند با پوتین دیدار کنند اما این ترافیک دیدارها حاشیه ساز شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که از اتلاف وقت خسته شده بود، پس از 40 دقیقه انتظار برای رئیس جمهور پوتین، در میانه دیدار پوتین با اردوغان از کوره در رفت و وارد اتاق آنها شد. این حرکت بی‌سابقه از شهباز شریف را می‌بینید.