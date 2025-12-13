En
جنجال حضور سحر زکریا در سریال مهران مدیری
تعداد بازدید : 2578
کد خبر:۱۳۴۵۵۴۴
27993 بازدید
نظرات: ۳۱
نبض خبر

عکس مهران غفوریان و سیامک انصاری سیبل شد!

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد در یکی از سالن‌های تکواندو عکس «مهران غفوریان» و «سیامک انصاری» را بر روی آدمک تمرینی عکس مهران غفوریان و سیامک انصاریان را چسبانده‌اند و رزمی کاران به آن ضربه می‌زنند! با توجه به آهنگ ویدیو به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به برنامه «بازمانده» که اخیراً پخش شد و واکنش وسیعی در پی داشت، رخ داده است. این ویدیو را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران غفوریان سیامک انصاری درفش کاویانی بازمانده ویدیو
نظرات بینندگان
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
2
36
پاسخ
خود کرده را تدبیر نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
35
5
پاسخ
خدا شفاتون بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
41
پاسخ
عالی ... :) :)
م .ا
|
Canada
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
37
پاسخ
دمتونگرم درودبه شماایرانی های وطن پرست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
32
پاسخ
دمشون گرم.
باز سیامک انصاری بدون بهانه معذرت خواهی کرد اما اون یکی وقیحانه طلبکار هم شد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
3
29
پاسخ
دمتون گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
5
پاسخ
من برام هویت ایرانی خیلی مهمه اما یک عده چون به سیاستهای فرهنگی کشور اعتراض دارند اینجوری تمام کاسه و کوزه ها رو سر یک عده خرد میکنند که اشتباه کردند اما قصد ضد ملی نداشتند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
28
پاسخ
این یعنی غیرت ملی .درود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
4
30
پاسخ
کار بسیار بجا و پسندیده ای است. تا همگان خط قرمز خود را بدانند.
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
6
10
پاسخ
به خاطر علاقه این کار رو کردند، خود غفوریان هم گفته بود. به خاطر علاقه به ایران سیبل درست کردند
