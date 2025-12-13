نبض خبر
عکس مهران غفوریان و سیامک انصاری سیبل شد!
تصاویری منتشر شده که نشان میدهد در یکی از سالنهای تکواندو عکس «مهران غفوریان» و «سیامک انصاری» را بر روی آدمک تمرینی عکس مهران غفوریان و سیامک انصاریان را چسباندهاند و رزمی کاران به آن ضربه میزنند! با توجه به آهنگ ویدیو به نظر میرسد این اقدام در واکنش به برنامه «بازمانده» که اخیراً پخش شد و واکنش وسیعی در پی داشت، رخ داده است. این ویدیو را میبینید.
برچسبها:نبض خبر مهران غفوریان سیامک انصاری درفش کاویانی بازمانده ویدیو
دمشون گرم.
باز سیامک انصاری بدون بهانه معذرت خواهی کرد اما اون یکی وقیحانه طلبکار هم شد.
من برام هویت ایرانی خیلی مهمه اما یک عده چون به سیاستهای فرهنگی کشور اعتراض دارند اینجوری تمام کاسه و کوزه ها رو سر یک عده خرد میکنند که اشتباه کردند اما قصد ضد ملی نداشتند.