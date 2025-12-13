عکس مهران غفوریان و سیامک انصاری سیبل شد!

تصاویری منتشر شده که نشان می‌دهد در یکی از سالن‌های تکواندو عکس «مهران غفوریان» و «سیامک انصاری» را بر روی آدمک تمرینی عکس مهران غفوریان و سیامک انصاریان را چسبانده‌اند و رزمی کاران به آن ضربه می‌زنند! با توجه به آهنگ ویدیو به نظر می‌رسد این اقدام در واکنش به برنامه «بازمانده» که اخیراً پخش شد و واکنش وسیعی در پی داشت، رخ داده است. این ویدیو را می‌بینید.