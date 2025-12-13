نبض خبر
لحظات آغاز عرضه بنزین 5000 تومانی
نرخ سوم بنزین از امشب اعمال میشود. تصاویر و گزارش خبرنگار تابناک از لحظات آغاز عرضه بنزین 5000 تومانی را میبینید.
یعنی از فردا صبح همه اجناس ۶۷ درصد گران میشوند، واویلا
دیگه نان و پنیر هم نمیتونیم بخوریم
این همه وقت گذاشته ای که اینو بگید !؟ عجب خبری بود شما باید اجازه بهترین خبر سال رو بگیرید