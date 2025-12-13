En
دولت برنج را از ما بخرد و در دریا بریزد!
نبض خبر

لحظات آغاز عرضه بنزین 5000 تومانی

نرخ سوم بنزین از امشب اعمال می‌شود. تصاویر و گزارش خبرنگار تابناک از لحظات آغاز عرضه بنزین 5000 تومانی را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت بنزین ویدیو بنزین ۵ هزار تومانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
7
پاسخ
یعنی از فردا صبح همه اجناس ۶۷ درصد گران میشوند، واویلا
دیگه نان و پنیر هم نمی‌تونیم بخوریم
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
3
پاسخ
خودتون برای تورم گرانی اماده کنید
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
4
پاسخ
بااین کاربزرگترین اشتباه کردین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
خوب که چی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
وا اسفاها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
چه افتخاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
2
پاسخ
خوش به حال مردم.
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
این همه وقت گذاشته ای که اینو بگید !؟ عجب خبری بود شما باید اجازه بهترین خبر سال رو بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
0
1
پاسخ
چه دستاوردی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
0
0
پاسخ
حالا مردم بروید رای بدهید
