عکس:شهری اسرارآمیز که ورود به آن بازگشتی ندارد
تاسیلی ناجر، فلاتی باستانی در صحرای الجزایر، میزبان بیش از ۱۵ هزار نقاشی صخرهای است که مهاجرت حیوانات، رویدادهای طبیعی و زندگی انسان در هزاران سال پیش را به تصویر میکشد. این منطقه که در سال ۱۹۸۲ در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد، با بیشترین کتیبههای صخرهای در جهان و تصاویر یافتشده در ۷۵ نقطه مختلف، توجه گردشگران داخلی و خارجی را جلب میکند. دسترسی به این فلات تنها با پیادهروی یا شتر امکانپذیر است و جادههای سنگی شیبدار و درههای متعدد آن، تجربهای منحصر به فرد از گردشگری ماجراجویانه ارائه میدهد. صخرههای عمودی معروف به «جنگلهای صخرهای»، گونههای جانوری تاریخی و شواهد محیطهای تالابی باستانی، همه نشان از اهمیت تاریخی، اکولوژیکی و علمی این منطقه دارند و تاسیلی ناجر همچنان نقش مهمی در بررسی تغییرات آب و هوایی، مهاجرت حیوانات وحشی و توسعه انسانی در حاشیه کویر ایفا میکند.