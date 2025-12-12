En
تصاویر حمله موشکی روسیه به کشتی عظیم ترکیه
نبض خبر

جزئیات قتل باجناق و خواهر زنش در رشت

پلیس رشت از بازداشت مرد جوانی خبر داد که شب گذشته در حادثه‌ای خونین در سیاهگوندان(رشت)، به دلیل اختلافات خانوادگی دو عضو خانواده همسر سابق خود را به قتل رسانده است. با اقدام سریع و هماهنگ پلیس، مخفیگاه متهم ظرف چند ساعت شناسایی و او بازداشت شد. تحقیقات تکمیلی درباره انگیزه و جزئیات این حادثه ادامه دارد و پلیس اعلام کرده که اطلاعات نهایی پس از اعترافات متهم به زودی منتشر خواهد شد.
نبض خبر قتل خانوادگی قتل باجناق قتل خواهرزن ویدیو جنایت رشت
