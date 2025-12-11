عکس: مراسم بزرگداشت ابوالشهید حاج عبدالله طائب

مراسم بزرگداشت ابوالشهید حاج عبدالله طائب عصر امروز پنجشنبه 20 آذر ماه 1404 با حضور سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران،حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات،سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران و جمعی دیگر از مسئولین کشوری و لشگری در مسجد حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) برگزار شد.