En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 598
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۳۳۷
کد خبر:۱۳۴۵۳۳۷
1701 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

توجیه مهران غفوریان برای توهین به نمادهای ایرانی

مهران غفوریان در مصاحبه‌ای دست به توجیه درباره توهین به نمادهای ایران در برنامه در برنامه «بازمانده» برنامه مشترکش با سیامک انصاری زد و سپس مدعی شد به بچه‌اش بابت این مسئله در فضای مجازی حمله شده است. ادعاهای غفوریان را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهران غفوریان ویدیو سیامک انصاری درفش کاویانی شیردال
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Canada
|
۲۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
1
پاسخ
تازه طلبکار هم شده! مردم رو داره علنا به بی عقلی متهم میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
2
پاسخ
خب باید بسیار دقت کنید.مردم بیگانه و دشمن حسابتان می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
2
پاسخ
پر رو طلبکار هم هست! بی معرفت بادش رفته همین به قول خودش بچه ها و مردم جوگیر شدند طرفدار و فالورت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
2
پاسخ
واقعا نفهم بودن افتخاری نداره . عجیبه که غفوریان از فهمیدن اشتباه عاجزه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
همینکه زنده ای خدا را شکر کن
م .ا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
شمابهتریه مدت جلوی چشم مردم نباشین
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
بخاطر یه برنامه ساختن و پول یا مفت گرفتن. بعد میگه یه عمر عاشق کشورم بودم. تو از کشورت هیچی نمی دونی. اونا یی که در این برنامه شرکت کردن برای دیده شدن!!!!
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
0
پاسخ
اگر خطایی مرتکب نشدی چرا معضرت خواهی؟
ضمن اینکه خطای بزرگ مرتکب شدی، شما کی رو دوست داری ما عکسش رو بگذاریم و از روش رد بشیم خوبه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
0
1
پاسخ
باد کاشتی ، طوفان درو کردی جناب !
تورا با نام دلیران چکار ؟!
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟