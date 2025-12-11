نبض خبر
توجیه مهران غفوریان برای توهین به نمادهای ایرانی
مهران غفوریان در مصاحبهای دست به توجیه درباره توهین به نمادهای ایران در برنامه در برنامه «بازمانده» برنامه مشترکش با سیامک انصاری زد و سپس مدعی شد به بچهاش بابت این مسئله در فضای مجازی حمله شده است. ادعاهای غفوریان را میبینید و میشنوید.
پر رو طلبکار هم هست! بی معرفت بادش رفته همین به قول خودش بچه ها و مردم جوگیر شدند طرفدار و فالورت
واقعا نفهم بودن افتخاری نداره . عجیبه که غفوریان از فهمیدن اشتباه عاجزه
بخاطر یه برنامه ساختن و پول یا مفت گرفتن. بعد میگه یه عمر عاشق کشورم بودم. تو از کشورت هیچی نمی دونی. اونا یی که در این برنامه شرکت کردن برای دیده شدن!!!!
اگر خطایی مرتکب نشدی چرا معضرت خواهی؟
ضمن اینکه خطای بزرگ مرتکب شدی، شما کی رو دوست داری ما عکسش رو بگذاریم و از روش رد بشیم خوبه؟
