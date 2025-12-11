عکس: گوزن زرد ایرانی در پناهگاه دشت ناز ساری
پناهگاه دشت ناز ساری از سال ۱۳۴۶ بهعنوان منطقه حفاظتشده و از سال ۱۳۵۴، بهعنوان پناهگاه حیوانات ثبت شد. این پناهگاه در ۲۹ کیلومتری شمال شهر ساری واقع شده است.در این پناهگاه گونه گوزن زرد ایرانی زیست دارد .گونه گوزن زرد ایرانی را میتوان از روی خالهای سفید روی پشت و پهلوها از سایر گوزنهای بومی ایران همچون شوکا و مرال تشخیص داد.اینگونه در فصل تابستان موهای کوتاهی دارد و رنگ پوست آن زرد یا نارنجی متمایل به قرمز و خالهای آن مشخصتر است؛ اما در فصل زمستان موهای آنها بلندتر شده و رنگ پوستشان به رنگ خاکستری نزدیک و خالهای آنها تقریبا محو میشود.گوزن زرد ایرانی از شوکا بزرگتر و از مرال کوچکتر است؛ اما در برخی ویژگیها به شوکا و مرال شباهت دارد. شاخ اینگونه معمولا بین ۵۰ تا ۷۰ سانتیمتر و انشعابات آن بین ۷ تا ۲۰ سانتیمتر طول دارد که میتوان از روی آن سنشان را مشخص کرد. شاخ گوزن زرد ایرانی بهطور معمول در فصل زمستان میافتد و بلافاصله نیز شروع به رویش مجدد میکند.