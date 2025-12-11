میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۳۲۲
بازدید: ۱۲۳۸

عکس: سفر رییس جمهور به قزاقستان

سفر رسمی دکتر مسعود پزشکیان به قزاقستان با برنامه‌ای فشرده و پرتردد از دیدارهای سیاسی، نشست‌های عالی‌رتبه و رایزنی‌های گسترده اقتصادی همراه بود؛ سفری که با استقبال رسمی در کاخ ریاست‌جمهوری آغاز شد و با برگزاری مذاکرات دوجانبه، نشست مشترک هیئت‌ها، امضای چند سند همکاری و حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه پزشکی و جمع فعالان اقتصادی دو کشور ادامه یافت و در نهایت با تشریح دستاوردها در نشست مطبوعاتی مشترک، نقطه پایانی بر یک سفر پرتحرک و هدفمند گذاشت.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
