عکس: سفر رییس جمهور به قزاقستان

سفر رسمی دکتر مسعود پزشکیان به قزاقستان با برنامه‌ای فشرده و پرتردد از دیدارهای سیاسی، نشست‌های عالی‌رتبه و رایزنی‌های گسترده اقتصادی همراه بود؛ سفری که با استقبال رسمی در کاخ ریاست‌جمهوری آغاز شد و با برگزاری مذاکرات دوجانبه، نشست مشترک هیئت‌ها، امضای چند سند همکاری و حضور رئیس‌جمهور در دانشگاه پزشکی و جمع فعالان اقتصادی دو کشور ادامه یافت و در نهایت با تشریح دستاوردها در نشست مطبوعاتی مشترک، نقطه پایانی بر یک سفر پرتحرک و هدفمند گذاشت.