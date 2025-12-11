En
مراسم اهدای دکترای افتخاری به پزشکیان
تعداد بازدید : 3507
کد خبر:۱۳۴۵۳۱۲
6715 بازدید
نظرات: ۶
نبض خبر

درگیری پزشکیان با یک منتقد و قطع پخش زنده

ویدیویی از درگیری لفظی پزشکیان با یک منتقد در سفرش به استان کهکیلویه و بویراحمد که باعث شد پخش زنده را قطع کنند، وایرال شده است. بر اساس بررسی‌های تابناک این ویدیو متعلق به یک هفته قبل است که حالا مورد توجه قرار گرفته است. این لحظات را می‌بینید.
نظرات بینندگان
ناشناس
|
China
|
۱۹:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
انتقاد بی پیشنهاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
تا ازش انتقاد میکنن ناراحت میشه گند زده به کشور تو یکسال ناراحتم میشه!!!
دنا اورمزد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
سد های ماندگان و خرسان اگر ساخته شوند امنیت ملی ایران به خطر خواهد افتاد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
پزشکیان روشن فکرتون این بود؟ نه کار بلده نه تحمل انتقاد داره دقیقا عین حسن روحانی. ذات اصلاح طلب
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
ای بابا این که چیز تازه ای نیست مسئولین ما در جواب حرف حساب کم میارن واز کوره در میرن چون برای اینکارها ساخته نشدن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
با این برنامه نشان دادی عاشق پولی
