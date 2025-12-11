درگیری پزشکیان با یک منتقد و قطع پخش زنده

ویدیویی از درگیری لفظی پزشکیان با یک منتقد در سفرش به استان کهکیلویه و بویراحمد که باعث شد پخش زنده را قطع کنند، وایرال شده است. بر اساس بررسی‌های تابناک این ویدیو متعلق به یک هفته قبل است که حالا مورد توجه قرار گرفته است. این لحظات را می‌بینید.