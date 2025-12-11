نبض خبر
درگیری پزشکیان با یک منتقد و قطع پخش زنده
ویدیویی از درگیری لفظی پزشکیان با یک منتقد در سفرش به استان کهکیلویه و بویراحمد که باعث شد پخش زنده را قطع کنند، وایرال شده است. بر اساس بررسیهای تابناک این ویدیو متعلق به یک هفته قبل است که حالا مورد توجه قرار گرفته است. این لحظات را میبینید.
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان منتقد پخش زنده ویدیو
تا ازش انتقاد میکنن ناراحت میشه گند زده به کشور تو یکسال ناراحتم میشه!!!
سد های ماندگان و خرسان اگر ساخته شوند امنیت ملی ایران به خطر خواهد افتاد
پزشکیان روشن فکرتون این بود؟ نه کار بلده نه تحمل انتقاد داره دقیقا عین حسن روحانی. ذات اصلاح طلب
ای بابا این که چیز تازه ای نیست مسئولین ما در جواب حرف حساب کم میارن واز کوره در میرن چون برای اینکارها ساخته نشدن!!