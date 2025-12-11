میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۵۳۱۱
بازدید: ۱۷۷۲

عکس: قاب‌هایی متفاوت از حضور مداحان اهل‌بیت در محضر رهبر معظم انقلاب

در جریان دیدار سالانۀ مداحان و ستایشگران اهل‌بیت(ع) با رهبر معظم انقلاب در حسینیۀ امام خمینی(ره)، مجموعه‌ای از قاب‌های خاص، متفاوت و کمتر دیده‌شده ثبت شده است؛ این عکس‌ها لحظه‌هایی ساده، واقعی و صمیمی را به تصویر می‌کشند؛ از چهره‌های پرشور مداحان و نگاه‌های پرمحبت رهبر انقلاب تا فضای گرم و معنوی حسینیه که میان جمع هزاران ستایشگر اهل‌بیت(ع) جریان داشت. قاب‌هایی که حال‌وهوای خودمانی این دیدار را نشان می‌دهد و مخاطب را با تجربه‌ای نزدیک‌تر و ملموس‌تر از این محفل معنوی همراه می‌کند.

عکس خبری میلاد حضرت فاطمه‌ی زهرا سلام‌الله‌علیها حسینیه امام خمینی(ره) رهبر انقلاب اسلامی ایران
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.