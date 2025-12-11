عکس: قابهایی متفاوت از حضور مداحان اهلبیت در محضر رهبر معظم انقلاب
در جریان دیدار سالانۀ مداحان و ستایشگران اهلبیت(ع) با رهبر معظم انقلاب در حسینیۀ امام خمینی(ره)، مجموعهای از قابهای خاص، متفاوت و کمتر دیدهشده ثبت شده است؛ این عکسها لحظههایی ساده، واقعی و صمیمی را به تصویر میکشند؛ از چهرههای پرشور مداحان و نگاههای پرمحبت رهبر انقلاب تا فضای گرم و معنوی حسینیه که میان جمع هزاران ستایشگر اهلبیت(ع) جریان داشت. قابهایی که حالوهوای خودمانی این دیدار را نشان میدهد و مخاطب را با تجربهای نزدیکتر و ملموستر از این محفل معنوی همراه میکند.
