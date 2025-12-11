En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 976
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۲۹۶
کد خبر:۱۳۴۵۲۹۶
2049 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

تصاویر رژه خودروهای لوکس در شمال تهران

رژه خودروهای لوکس در شمال تهران با حرکت آهسته و توقف‌های غیرمجاز، هر چند وقت یک بار تردد در معابر را مختل می‌کند. سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با مهر اظهار کرد:هر نوع کندی در حرکت یا تردد که باعث کندی عبور و مرور سایر وسایل نقلیه شود، تخلف محسوب شده و پلیس موظف است به محض رؤیت، اعمال قانون کند.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر خودروی لوکس ویدیو خودروی لاکچری فیلم
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
کل کل بچه مایه‌دارها بر سر سقف خودروهایشان!
بستن خیابان توسط خودروی پلیس برای لوکس‌سوارها
تصاویر رولزرویس 30 میلیارد تومانی در جزیره کیش
بوگاتی شیرون 600 میلیاردی در تبریز
رژه ماشین‌های لوکس در جاده چالوس
ایست مامور پلیس به خودروی لامبورگینی و دوستانش
رژه غیرمنتظره خودروهای لوکس در تهران
تصاویر لامبورگینی گالاردو در خیابان‌های تهران
ویدیوی عجیب بستن جاده توسط بچه مایه دارها و توضیح پلیس
تصاویر مک‌لارن 160 هزار دلاری در ایرانی
تصاویر خرید بی ام و برای کودک 7 ساله!
لحظه ترکیدن خودروی شوتی در کورس با سوپرخودروها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
مگر پلیس زورش به این پولدارها می رسد. اینها همه پلیس را یکجا می خرند.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟