تصاویر رژه خودروهای لوکس در شمال تهران

رژه خودروهای لوکس در شمال تهران با حرکت آهسته و توقف‌های غیرمجاز، هر چند وقت یک بار تردد در معابر را مختل می‌کند. سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، در گفتگو با مهر اظهار کرد:هر نوع کندی در حرکت یا تردد که باعث کندی عبور و مرور سایر وسایل نقلیه شود، تخلف محسوب شده و پلیس موظف است به محض رؤیت، اعمال قانون کند.