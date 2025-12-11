En
کد خبر:۱۳۴۵۲۵۹
تصاویر حمله کماندوهای ارتش آمریکا و توقیف نفتکش ونزوئلا

یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy SEALs صاحب 6 صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی نفتکش اسکیپر | The Skipper با استفاده دو بالگرد، 10 نیروی گارد ساحلی و 10 تفنگدار دریایی و نیرو‌های ویژه بود. نفتکش اسکیپر در سال 2022 از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به ادعای ارتباط ادعایی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب‌الله تحت تحریم قرار گرفت. تصاویر عملیات کماندوهای آمریکایی با هلی بورن که نشان می‌دهد در ابتدا یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا وارد این تانکر شده را می‌بینید.
