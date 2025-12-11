نبض خبر
چمران قرار بود رئیس جمهور شود!
علی اصغر غروی از فعالین ملی مذهبی و نماینده دولت موقت در لبنان گفت: «چمران در آخرین دیدار به من گفت میروم که برنگردم؛ گفت خسته شدم، به خیلی از کسانی که امیدوار بودم، فهمیدم دروغ میگفتند و از ریا و تظاهر و نفاق و دورویی و اینها خسته شدم در آخرین دیدار با چمران گفتم من به امام موسی صدر گفتم به لیبی نرو و گوش نکرد، حالا به شما توصیه میکنم به جبهه برنگردید، در نیت آقای خمینی این است که شما رئیسجمهور شوید.» روایت غروی را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر علی اصغر غروی ویدیو مصطفی چمران امام موسی صدر فیلم