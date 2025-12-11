نبض خبر
حمله تند ابوطالب به خداداد عزیزی با اشاره به تنها دستاوردش
ابوطالب حسینی طنزپرداز در واکنش به فحاشی خداداد عزیزی در تلویزیون که در ادامه سوءرفتارهای خداداد در سالهای اخیر است، گفت: «اگر به گذشته بازمیگشت یک تکل روی پای علی دایی میزدم تا آن پاس را به خداداد ندهد». اشاره حسینی به گل خداداد به آمریکاست که تنها دستاورد مهم او محسوب میشود و باعث شد ستاره شود. اظهارات حسینی را میبینید و میشنوید.
خیلی باحال گفتی . اگه من هم یه فحش به آمریکا بدم تو تلویزیون میذارید بیام بعد هم میرم مدیر یکی از تیمهای فوتبال میشم
تابناک پاس گل علی دایی به خداداد در بازی با استرالیا بود نه آمریکا. لطفا اصلاح کنید. ممنون?
نه اینکه خودشون اسوه اخلاق و ادب هستند !!! حالا دنبال چی هستید؟ درد اصلی تونو بگید حاشیه سازی نکنید؟؟