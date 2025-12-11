En
حمله تند ابوطالب به خداداد عزیزی با اشاره به تنها دستاوردش

ابوطالب حسینی طنزپرداز در واکنش به فحاشی خداداد عزیزی در تلویزیون که در ادامه سوءرفتارهای خداداد در سال‌های اخیر است، گفت: «اگر به گذشته بازمی‌گشت یک تکل روی پای علی دایی می‌زدم تا آن پاس را به خداداد ندهد». اشاره حسینی به گل خداداد به آمریکاست که تنها دستاورد مهم او محسوب می‌شود و باعث شد ستاره شود. اظهارات حسینی را می‌بینید و می‌شنوید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۶
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
4
46
پاسخ
خیلی باحال گفتی . اگه من هم یه فحش به آمریکا بدم تو تلویزیون میذارید بیام بعد هم میرم مدیر یکی از تیمهای فوتبال میشم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
4
29
پاسخ
گل به آمریکا؟ یا حماسه ملبورن؟
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
2
33
پاسخ
تابناک پاس گل علی دایی به خداداد در بازی با استرالیا بود نه آمریکا. لطفا اصلاح کنید. ممنون?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
28
پاسخ
گل به استرالیا نه امریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
نه اینکه خودشون اسوه اخلاق و ادب هستند !!! حالا دنبال چی هستید؟ درد اصلی تونو بگید حاشیه سازی نکنید؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
0
پاسخ
موقعی که گل زد تو هنوز متولد نشده بودی بچه
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟