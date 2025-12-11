حمله تند ابوطالب به خداداد عزیزی با اشاره به تنها دستاوردش

ابوطالب حسینی طنزپرداز در واکنش به فحاشی خداداد عزیزی در تلویزیون که در ادامه سوءرفتارهای خداداد در سال‌های اخیر است، گفت: «اگر به گذشته بازمی‌گشت یک تکل روی پای علی دایی می‌زدم تا آن پاس را به خداداد ندهد». اشاره حسینی به گل خداداد به آمریکاست که تنها دستاورد مهم او محسوب می‌شود و باعث شد ستاره شود. اظهارات حسینی را می‌بینید و می‌شنوید.