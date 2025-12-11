En
/
فا
En العربیة
مراسم اهدای دکترای افتخاری به پزشکیان
تعداد بازدید : 3033
کد خبر:۱۳۴۵۲۴۷
10246 بازدید
نظرات: ۱۰۸
نبض خبر

رحیم‌پور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخ‌های تهران را خراب می‌کردم!

حسن رحیم پور ازغدی روی آنتن تلویزیون با اشاره به خانه لاکچری سرمایه داران در شمال تهران که آنها را سرمایه داران فاسد می‌خواند، تعبیر کاخ برای آنها به کار می‌برد، می‌گوید من اگر اختیار داشتیم این کاخ‌ها را خراب می‌کردم؛ کاخ‌هایی که رهن‌شان میلیاردی است و 90 درصد اینها را اگر بری ببینی، (می‌فهمی) حق دیگران را بالا کشیدند. اظهارات قابل تامل ازغدی را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر حسن رحیم پور ازغدی ویدیو خانه لاکچری خانه لوکس فیلم
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
46
260
غیر از خرابی کار دیگری بلدید؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
حسادت
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
منم اگه اختیار داشتم تریبون را از جلوی تو بر میداشتم آقای دکتر؟؟؟!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
,خدا را شکر که اختیار نداری چون تا حالا هم جز خرابکاری کاری نکردی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
محصول مدیریت بی سوادهای مثل شماست
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
این کاخ ها همه برای خودی هاشون ، برای آغازاده هاشون
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
این کاخ ها همین دیشب از آسمان افتاد
در شمال تهران. تا دیروز نبودند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نباید نسبت به مردم تهمت زد.از کجا اقای محترم در مورد مردم قضاوت میکنی.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
دقیقا خواستم همین کامنت را بنویسم که دیدم زحمتش را شما کشیدید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
خدا کاخهای ظلم ظالمان مفت خور را روی سرشان خراب کند که جیب ملت را خالی کردند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
درود بر رحیم پور ازغدی که همیشه حرف دل ملت رو زده
ناشناس
| Canada |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
فقط تهران نیست برو ببین تو لواسان و امیر دشت و بقیه جاها چه خبره!!!!
ناشناس
| Canada |
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
هدف انقلاب تامین رفاه کوخ نشینان بود ولی به کام کاخ نشینان ..
مجید
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
5
182
خدا قوت !؟ چرا اینقدر عجله !؟ اینها از پول فقرا ساخته شده است ( بابک و انصاری و .....)
عبدالله
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
خدا رحم کرده،اختیار نداری،مگه مال باباته
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مرد اونه که بتونه جلوی چپاول بیت المال رو بگیره وگرنه خراب کردن رو همه بلدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
بقیه ملت اشتباهی در ایران بدنیا آمدن وگیر افتادن
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
26
183
مارکسیست اسلامی...
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
وقتی حکمرانی بلد نیستی و مجلسی درست کردی که زرنگ ها و باسوادها به مصوبات آن
می خندند برای اینکه نتیجه آن مصوبه را در 5 سال بعد می توانند ببینند و سو استفاده می کنند. نتیجه همین می شه.
رضا
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
34
171
الحمد لله که همچین اختیاری ندارید. در یک کشور تا ثروتمندان با سرمایه گذاری مولد و صحیح نباشند اون کشور پیشرفت نمیکنه و قشر متوسط و ضعیف هم وجود نخواهند داشت. عامل وجود قشر متوسط ثروتمندان هستند اما عامل فقر دولت و تصمیم گیری های غلط اون هست. بی عدالتی - ویژه خواری - رانت های دبش - دوندگی برای مجوزهای ساده و این مدل حرف های شما هم پول داران را فراری میده هم سایر اقشار جامعه را.
ناشناس
| France |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
البته اين كاخ ها مال سرمايه داران نيست مال آقازاده هاست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
هیچ ثروتمند واقعی و بدون رانتی چنین برج هایی نمیسازه
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
کسی که تغکر سرمایه داری مولد و سازنده داشته باشه هیچوقت پولش رو صرف چنین تجملات بیهوده ای نمی کنه بلکه اون رو صرف گسترش تولید می کنه تا هم خودش بهره ازش ببره هم سودی به دیگران برسونه. اینگونه تجملات کار یک عده تازه به دوران رسیده ی عقده ای و فاسد و دزده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
34
170
مال بابات که نیست
بجا اینکارار و این تفکرات بفکر افزایش کیفیت زندگی قشر ضعیف و کاهش فاصله طبقاتی باشین
نه اینکه از پولدارا بدزدین
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
اره اون پولدارا ارث باباشون بوده حتما با حقوق ماهی شندرغاز و عرق جبین خریدن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
اگر سیستم مملکت داری رو اصلاح نکنید با تخریب و تهدید اقتصاد بهتر نمیشود چراکه همه مشکلات از خود امثال تو شروع میشه بدون تخصص تو همه چی نظر میدید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
داداش این هم یک چیزی گفته باید اول ببینی خودش اموالش چقدر می باشد
نیما
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
11
177
کاش سیستم مالی کشور شفاف بود و میزان اموال منقول و غیر منقول تمامی مسئولین کشور منجمله آقای ازغدی برای عموم مردم قابل دسترسی بود.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
و منجمله دستمزد سخنرانیهای اقای رحیم پور ازغدی!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
19
151
اونوقت کجا زندگی میکردی؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
رفته اجاره کنه دیده پولش نمیرسه حالا میگه باید همه شونو باید خراب کرد. چرا؟ چون معتقده: دیگی که برای من نمی جوشه، سر سگ توش بجوشه.
ناشناس
Thailand
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
10
167
نمی تونی. همه شون خودی و خواص اند.
ناشناس
| United States of America |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
اگر اختیارش را داشتی ، حتما زورت نمی رسید . اونها آلونک نشین نیستن که بری با لودر رو سرشون خراب کنی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
10
162
نمیتونی عزیز مال خودی هاست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
65
50
دمش گرم. منم اگر توان را داشتم هم اونها هم باستی هیلز و چند جای لاکچری دیگر را نابود می کردم
