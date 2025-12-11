نبض خبر
رحیمپور ازغدی: اگر اختیار داشتم کاخهای تهران را خراب میکردم!
حسن رحیم پور ازغدی روی آنتن تلویزیون با اشاره به خانه لاکچری سرمایه داران در شمال تهران که آنها را سرمایه داران فاسد میخواند، تعبیر کاخ برای آنها به کار میبرد، میگوید من اگر اختیار داشتیم این کاخها را خراب میکردم؛ کاخهایی که رهنشان میلیاردی است و 90 درصد اینها را اگر بری ببینی، (میفهمی) حق دیگران را بالا کشیدند. اظهارات قابل تامل ازغدی را میبینید و میشنوید.
غیر از خرابی کار دیگری بلدید؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
در شمال تهران. تا دیروز نبودند.
ناشناس| |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۶:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۸:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
خدا قوت !؟ چرا اینقدر عجله !؟ اینها از پول فقرا ساخته شده است ( بابک و انصاری و .....)
پاسخ ها
عبدالله| |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۲۱:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مارکسیست اسلامی...
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
می خندند برای اینکه نتیجه آن مصوبه را در 5 سال بعد می توانند ببینند و سو استفاده می کنند. نتیجه همین می شه.
الحمد لله که همچین اختیاری ندارید. در یک کشور تا ثروتمندان با سرمایه گذاری مولد و صحیح نباشند اون کشور پیشرفت نمیکنه و قشر متوسط و ضعیف هم وجود نخواهند داشت. عامل وجود قشر متوسط ثروتمندان هستند اما عامل فقر دولت و تصمیم گیری های غلط اون هست. بی عدالتی - ویژه خواری - رانت های دبش - دوندگی برای مجوزهای ساده و این مدل حرف های شما هم پول داران را فراری میده هم سایر اقشار جامعه را.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مال بابات که نیست
بجا اینکارار و این تفکرات بفکر افزایش کیفیت زندگی قشر ضعیف و کاهش فاصله طبقاتی باشین
نه اینکه از پولدارا بدزدین
بجا اینکارار و این تفکرات بفکر افزایش کیفیت زندگی قشر ضعیف و کاهش فاصله طبقاتی باشین
نه اینکه از پولدارا بدزدین
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
ناشناس| |
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
کاش سیستم مالی کشور شفاف بود و میزان اموال منقول و غیر منقول تمامی مسئولین کشور منجمله آقای ازغدی برای عموم مردم قابل دسترسی بود.
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
اونوقت کجا زندگی میکردی؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
نمی تونی. همه شون خودی و خواص اند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰