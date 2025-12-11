حسن رحیم پور ازغدی روی آنتن تلویزیون با اشاره به خانه لاکچری سرمایه داران در شمال تهران که آنها را سرمایه داران فاسد می‌خواند، تعبیر کاخ برای آنها به کار می‌برد، می‌گوید من اگر اختیار داشتیم این کاخ‌ها را خراب می‌کردم؛ کاخ‌هایی که رهن‌شان میلیاردی است و 90 درصد اینها را اگر بری ببینی، (می‌فهمی) حق دیگران را بالا کشیدند. اظهارات قابل تامل ازغدی را می‌بینید و می‌شنوید.