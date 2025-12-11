نبض خبر
پروازهای موفق سپاه برای بارورسازی ابرها
نیروی هوافضای سپاه در دو روز گذشته با اجرای هشت سورتی پرواز تخصصی بارورسازی ابرهای سرد، عملیات تقویت بارش را در چند محور مهم کشور از جمله حوضهٔ دریاچهٔ ارومیه، استان یزد و پهنهٔ تهران تا قزوین با موفقیت کامل به انجام رساند. مسئولان اجرایی عملیات میگویند که «این پروازها پساز پیشبینی دقیق جوی و شناسایی لحظهای ابرهای مستعد انجام شده است». تصاویری که از یکی از این عملیاتها منتشر شده را میبینید.
