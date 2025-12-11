En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1163
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۲۴۴
کد خبر:۱۳۴۵۲۴۴
2430 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

پروازهای موفق سپاه برای بارورسازی ابرها

نیروی هوافضای سپاه در دو روز گذشته با اجرای هشت سورتی پرواز تخصصی بارورسازی ابرهای سرد، عملیات تقویت بارش را در چند محور مهم کشور از جمله حوضهٔ دریاچهٔ ارومیه، استان یزد و پهنهٔ تهران تا قزوین با موفقیت کامل به انجام رساند. مسئولان اجرایی عملیات می‌گویند که «این پروازها پس‌از پیش‌بینی دقیق جوی و شناسایی لحظه‌ای ابرهای مستعد انجام شده است». تصاویری که از یکی از این عملیات‌ها منتشر شده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر بارورسازی ابرها ویدیو نیروی هوافضای سپاه پاسداران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
1
8
پاسخ
بارش دیروز دو روز پیش تبریز غیر عادی بود ولی اگر این سهمیه بارش دیگر نقاط باشد که یکمرتبه در یک منطقه تخلیه می شود باید بررسی شود که آیا مثلا ده ملیلیتر بارش در چند منطقه وسیع ببارد بهتر است یا با دستکاری بارش ها در یک حوضه 30 میلیمتر ببارد؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟