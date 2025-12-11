عکس: صدای دارهای دستی تانگایل در مسیر ثبت یونسکو

هنر چندصدساله‌ی بافندگی ساری تانگایل در بنگلادش، که با دست‌های هنرمند بافندگان و صدای مداوم دارهای دستی زنده مانده است، امسال برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو نامزد شده و امید تازه‌ای برای جامعه بزرگ بافندگان این منطقه به همراه آورده است