عکس: صدای دارهای دستی تانگایل در مسیر ثبت یونسکو
هنر چندصدسالهی بافندگی ساری تانگایل در بنگلادش، که با دستهای هنرمند بافندگان و صدای مداوم دارهای دستی زنده مانده است، امسال برای ثبت در فهرست میراث ناملموس یونسکو نامزد شده و امید تازهای برای جامعه بزرگ بافندگان این منطقه به همراه آورده است
