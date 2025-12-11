عکس: نگاهی از بالا به سال ۲۰۲۵ شاهکارهای عکاسی هوایی
در سال ۲۰۲۵، جهان بیش از هر زمان دیگر از آسمان روایت شد؛ جایی که لنزهای معلق در پهنه آبی، تبدیل به چشم تیزبین رسانهها شدند و مهمترین رخدادهای سال بحرانهای انسانی و جنگها گرفته تا طوفانها، آتشسوزیهای مهارنشده و تجمعات میلیونی را از زاویهای تازه ثبت کردند. تصاویر هوایی، با نمایش الگوهای پنهانِ حرکت انسانها، مقیاس واقعی فجایع طبیعی و نظم و بینظمی شهرهای در حال انفجار جمعیتی، نهتنها خبرنگاران را به روایت دقیقتر نزدیک کردند، بلکه افکار عمومی را نیز با لایههایی از واقعیت روبهرو ساختند که از سطح زمین قابل مشاهده نبود. ۲۰۲۵ سالی بود که در آن، عکسهای هوایی مرز میان هنر و خبر را درنوردیدند و با ترکیب زیبایی بصری و روایتگری عمیق، به یکی از مهمترین ابزارهای فهم جهان تبدیل شدند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:عکس هوایی عکس بین الملل عکس های برتر سال 2025
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.