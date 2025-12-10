En
تعداد بازدید : 161
کد خبر:۱۳۴۵۲۲۷
636 بازدید
نبض خبر

جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!

همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما در جمع خبرنگاران بابت ادعاهای مطرح شده درباره مهمانی تولد علی شادمان خشمگین شد و به ادعاهای ناموسی تازه مطرح شده توسط خبرگزاری فارس و یکی از عناصر معلوم الحال خارج نشین که کاظم دانشی کارگردان را عامل ریختن در مهمان شادمان معرفی کرد، واکنشی جنجالی نشان داد و سعی کرد از دانشی رفع اتهام کند. این لحظات پرتنش را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مهمانی بازیگران علی شادمان سحر دولتشاهی ویدیو کاظم دانشی
