میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۵۲۱۶
بازدید: ۴۲۵

عکس: جشن ازدواج دانشجوی در حرم مطهر بانوی کرامت

جشن ازدواج دانشجویی ۷۳۰ زوج دانشجو با حضور و سخنرانی آیت‌الله شب‌زنده‌دار، بهنامجو استاندار قم و حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مداحی سید مصطفی میرداماد و موسوی، اجرای برنامه نجم‌الدین شریعتی و مهران رجبی و اجرای سرود و برنامه ها متنوع و شاد در شبستان حضرت نجمه خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری جشن ازدواج دانشجویی قم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.