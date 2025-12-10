عکس: جشن ازدواج دانشجوی در حرم مطهر بانوی کرامت

جشن ازدواج دانشجویی ۷۳۰ زوج دانشجو با حضور و سخنرانی آیت‌الله شب‌زنده‌دار، بهنامجو استاندار قم و حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مداحی سید مصطفی میرداماد و موسوی، اجرای برنامه نجم‌الدین شریعتی و مهران رجبی و اجرای سرود و برنامه ها متنوع و شاد در شبستان حضرت نجمه خاتون حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار شد.