عکس: اختلاف تاریخی، نیم میلیون آواره در مرز تایلند و کامبوج
نبردهای شدید بین کامبوج و تایلند بر سر مرز مورد مناقشه تاریخی، وارد سومین روز خود شده و تا کنون حداقل ۱۳ نفر کشته و بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر از ساکنان مناطق مرزی را آواره کرده است. این بحران جدید که ناشی از اختلافات دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری و معابد تاریخی است، گستردهترین درگیری از جولای گذشته محسوب میشود.
عکس بین الملل تنش مرزی کامبوج تایلند درگیری
