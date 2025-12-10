میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۵۲۱۱
بازدید: ۵۷۵

عکس: اختلاف تاریخی، نیم میلیون آواره در مرز تایلند و کامبوج

نبردهای شدید بین کامبوج و تایلند بر سر مرز مورد مناقشه تاریخی، وارد سومین روز خود شده و تا کنون حداقل ۱۳ نفر کشته و بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر از ساکنان مناطق مرزی را آواره کرده است. این بحران جدید که ناشی از اختلافات دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری و معابد تاریخی است، گسترده‌ترین درگیری از جولای گذشته محسوب می‌شود.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل تنش مرزی کامبوج تایلند درگیری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
