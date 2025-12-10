عکس: اختلاف تاریخی، نیم میلیون آواره در مرز تایلند و کامبوج

نبردهای شدید بین کامبوج و تایلند بر سر مرز مورد مناقشه تاریخی، وارد سومین روز خود شده و تا کنون حداقل ۱۳ نفر کشته و بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر از ساکنان مناطق مرزی را آواره کرده است. این بحران جدید که ناشی از اختلافات دیرینه بر سر مرز ۸۰۰ کیلومتری و معابد تاریخی است، گسترده‌ترین درگیری از جولای گذشته محسوب می‌شود.