جنجال تازه بر سر مهمانی هنرمندان و اتهام آدم فروشی!
کد خبر:۱۳۴۵۲۰۹
نبض خبر

زینب موسوی: به خاطر شوخی با فردوسی عذرخواهی نمی‌کنم

زینب موسوی در مصاحبه با مجید واشقانی درباره حاشیه‌های مربوط به توهین با فردوسی صحبت کرد؛ توهینی که چند ماه پیش برایش گران تمام شد و حتی منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه او شد. او در این برنامه اعلام کرد که به‌خاطر توهین به فردوسی عذرخواهی نمی‌کند. زینب موسوی در این گفت‌وگو گفت: «فکرش را هم نمی‌کردم یک شوخی با فردوسی این‌قدر برایم دردسرساز شود! برای حرفایی (توهین) که به فردوسی زدم به هیچ وجه از کسی عذرخواهی نمی‌کنم.» این بخش از صحبت‌های او با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی همراه شده را می‌بینید و می‌شنوید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
8
پاسخ
ایشان فقط عقده دیده شدن دارند....والا تو کجا عظمت فردوسی کجا
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
1
پاسخ
ایشون یک طنزپردازه
مستضعف
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
5
پاسخ
مگه تو مغزم داری؟؟؟
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
4
پاسخ
اینهم نشانه بی خردی به تمام می باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
5
پاسخ
چون شعور اجتماعی نداری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
1
پاسخ
حقیقتا فردوسی کیلو چند...تمام اونایی هم که کامنت میزارم عمرا اگه دو بیت شعر فردوسی بلد باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
5
پاسخ
توهین‌هایی هم که به تو شد نیاز به هیچ عذرخواهی‌ای نداره بلکه نیاز به تشدید داره. بی‌هنر بی‌شخصیت.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
2
پاسخ
ما از فردوسی فقط جریمه و تمرین و معنی اینا تو زمان مدرسه یادمونه حتی اصلا یادم نیست چه شعرایی داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
5
پاسخ
این نوع رفتار فقط از یک آدم بی هویت و بی ریشه دیده میشه
ناشناس
|
Canada
|
۲۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
4
پاسخ
ظاهرا تب دیده شدن بدجور ملت رو به تکاپو انداخته! از مصاحبه با گنده لات محل بگیر تا امثال این دلقک!
