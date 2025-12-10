زینب موسوی در مصاحبه با مجید واشقانی درباره حاشیه‌های مربوط به توهین با فردوسی صحبت کرد؛ توهینی که چند ماه پیش برایش گران تمام شد و حتی منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه او شد. او در این برنامه اعلام کرد که به‌خاطر توهین به فردوسی عذرخواهی نمی‌کند. زینب موسوی در این گفت‌وگو گفت: «فکرش را هم نمی‌کردم یک شوخی با فردوسی این‌قدر برایم دردسرساز شود! برای حرفایی (توهین) که به فردوسی زدم به هیچ وجه از کسی عذرخواهی نمی‌کنم.» این بخش از صحبت‌های او با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی همراه شده را می‌بینید و می‌شنوید.