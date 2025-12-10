نبض خبر
زینب موسوی: به خاطر شوخی با فردوسی عذرخواهی نمیکنم
زینب موسوی در مصاحبه با مجید واشقانی درباره حاشیههای مربوط به توهین با فردوسی صحبت کرد؛ توهینی که چند ماه پیش برایش گران تمام شد و حتی منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه او شد. او در این برنامه اعلام کرد که بهخاطر توهین به فردوسی عذرخواهی نمیکند. زینب موسوی در این گفتوگو گفت: «فکرش را هم نمیکردم یک شوخی با فردوسی اینقدر برایم دردسرساز شود! برای حرفایی (توهین) که به فردوسی زدم به هیچ وجه از کسی عذرخواهی نمیکنم.» این بخش از صحبتهای او با واکنش گسترده کاربران در فضای مجازی همراه شده را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر زینب موسوی ویدیو فردوسی مجید واشقانی توهین
حقیقتا فردوسی کیلو چند...تمام اونایی هم که کامنت میزارم عمرا اگه دو بیت شعر فردوسی بلد باشند
توهینهایی هم که به تو شد نیاز به هیچ عذرخواهیای نداره بلکه نیاز به تشدید داره. بیهنر بیشخصیت.
ما از فردوسی فقط جریمه و تمرین و معنی اینا تو زمان مدرسه یادمونه حتی اصلا یادم نیست چه شعرایی داشت