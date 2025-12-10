روایت لاریجانی از ضربه بزرگ دولت احمدی نژاد به ایران

آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آیین گرامیداشت روز دانشجو گفت: «تأسیس بانک‌های خصوصی که از زمان احمدی‌نژاد شروع شد صددرصد غلط بود! بانک آینده 5 سال در بانک مرکزی بوده است اما اینطوری شد. عمده بانک سپه که دولتی است هم ناتراز است. مسئولیت اصلی با بانک مرکزی است قوه قضائیه هم باید مجرم را بگیرد اما چرا باید کار به جایی برسد که قوه قضائیه ورود کند؟» در این لحظات به لاریجانی یادآوری کردند که مراسم در حال پخش زنده است و او بدون علم به این موضوع این مسائل را گفته بود.