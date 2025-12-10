En
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
تعداد بازدید : 2034
تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است

ابوالفضل اقبالی مدرس زیست عفیفانه و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف گفت: «رضایت زن مهم نیست؛ زن حقوق نفقه و مهریه دارد؛ باید تمکین جنسی کند و این تنها وظیفه‌اش است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش خودارضایی را مصداق خشونت جنسی خواند و گفت: «نوجوان‌ها در ایران به دلیل فضای اروتیک اجتماعی درگیر خودارضایی هستند... من به نمایندگی از نوجوان‌ها این موضوع را اعلام می‌کنم»
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
87
39
پاسخ
ابزار اونیه که تو فیلم های غربی قلاده مبندازن گردنش با زنجیر و ...
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تنها جاییکه انسان میتونه به غیر از خدا سجده کنه سجده زن بر مردش هست. این یعنی در اسلام زن باید مطیع بی چون و چرای مرد باشه مگر اینکه چیزی بغیر از خدا ازش بخواد
نادر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خوبیش اینه که شما و اقبالی هرچی بیشتر حرف میزنید ماهیت تفکرتون رو بیشتر لو میدید
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
سطح فکر اقبالی و همفکران را در سال 2025 نشان می دهد شاید هم اقیالی از سال 1025
سفر در زمان داشته آمده به 2025
ناشناس
| Canada |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خیلی وضعت خرابی
حامد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
1
پاسخ
13:۳۶
کجا دیدی اونارو؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
17
227
پاسخ
این حرفها در مورد روابط دو انسان خجالت آوره
پاسخ ها
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
وچندش آور.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خطابش زنهای متوقعی هست که هیچ نفعی ندارند و تمکین هم نمیکنند.
ناشناس
| Australia |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
چه فرقی بین انسان و حیوان هست؟ دیدگاه تحقیر آمیز به زنان .چنین کسانی حق اظهار نظر نباید داشته باشند
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دیدگاه و تفکر جناب اقبالی در همین موضوعات میچرخه و توقع داریم ایشون با دیدن یک تار مو مشکل پیدا نکنه اگر یک کار علمی انجام میداد وقت این تفکرات رو نداشت
ناشناس
| Canada |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دقیقاً درست فرمودید "چندش آور" . البته این افکار خوشبختانه دیگر در ایران جایی ندارد مگر در یک عده ای بسیار محدود و اندک.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
متاسفانه بخشی از جامعه به این حرفهای چندش آور، باور دارند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ماله نکش
خطاب به زنان صحبت کرد
گفت وظیفه زنان !
غفار
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
۲انسان؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
1
پاسخ
چه نظر احمقانه ای!!!
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
10
163
پاسخ
خدا به این بنده خدا شفا بده تو این هیرو بیری این هم وقت گیر آورده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
13
172
پاسخ
تو نماینده هیچ کی نیستی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
11
141
پاسخ
عقده جلب توجه
ناشناس
|
Italy
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
12
139
پاسخ
تفکر پوسیده
پاسخ ها
ناشناس
| United Arab Emirates |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
متوهم و روانپریش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
133
پاسخ
بیشتر از نیمی از پذیرفته شدگان کنکور در ایران دختر هستند
با این افکار و افاضات شاکی هم هستند که چرا جوانان در مقابل آنها قرار گرفته اند
شما مردم را عملا حیوان نر و ماده می بینید که وظیفه تولید مثل دارند !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
عالی میلیون ها لایک
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
20
45
پاسخ
منظورش اینه که زن وظیفه درآمد برای خانه و کارکردن به غیر از بچه داری ندارد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خیلی زشت صحبت کرده و دقیقا منظورش چیزی بوده که گفته.
ناشناس
| Australia |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
منظورش مشخص هست شما لطفا تفسیر نکن چرا باید این نظرات سخیف منتشر شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
از دید شماها به وظیفه داره، اونم تمکین جنسیه
