تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است
ابوالفضل اقبالی مدرس زیست عفیفانه و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف گفت: «رضایت زن مهم نیست؛ زن حقوق نفقه و مهریه دارد؛ باید تمکین جنسی کند و این تنها وظیفهاش است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش خودارضایی را مصداق خشونت جنسی خواند و گفت: «نوجوانها در ایران به دلیل فضای اروتیک اجتماعی درگیر خودارضایی هستند... من به نمایندگی از نوجوانها این موضوع را اعلام میکنم»
ابزار اونیه که تو فیلم های غربی قلاده مبندازن گردنش با زنجیر و ...
پاسخ ها
محمود| |
۱۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نادر| |
۱۶:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۸:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
سفر در زمان داشته آمده به 2025
ناشناس| |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
این حرفها در مورد روابط دو انسان خجالت آوره
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۶:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۷:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۲۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خطاب به زنان صحبت کرد
گفت وظیفه زنان !
غفار| |
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تفکر پوسیده
پاسخ ها
ناشناس| |
۲۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بیشتر از نیمی از پذیرفته شدگان کنکور در ایران دختر هستند
با این افکار و افاضات شاکی هم هستند که چرا جوانان در مقابل آنها قرار گرفته اند
شما مردم را عملا حیوان نر و ماده می بینید که وظیفه تولید مثل دارند !
با این افکار و افاضات شاکی هم هستند که چرا جوانان در مقابل آنها قرار گرفته اند
شما مردم را عملا حیوان نر و ماده می بینید که وظیفه تولید مثل دارند !
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
منظورش اینه که زن وظیفه درآمد برای خانه و کارکردن به غیر از بچه داری ندارد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۷:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹