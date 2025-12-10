تنها وظیفه زن تمکین جنسی است؛ خودارضایی خشونت جنسی است

ابوالفضل اقبالی مدرس زیست عفیفانه و از طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف گفت: «رضایت زن مهم نیست؛ زن حقوق نفقه و مهریه دارد؛ باید تمکین جنسی کند و این تنها وظیفه‌اش است.» او در بخش دیگری از اظهاراتش خودارضایی را مصداق خشونت جنسی خواند و گفت: «نوجوان‌ها در ایران به دلیل فضای اروتیک اجتماعی درگیر خودارضایی هستند... من به نمایندگی از نوجوان‌ها این موضوع را اعلام می‌کنم»