En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
تعداد بازدید : 574
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۰۸۹
کد خبر:۱۳۴۵۰۸۹
2239 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

آقای پزشکیان طنز و شوخی کافی است؛ باور کنید رئیس جمهورید!

قاسم روانبخش نماینده قم در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «آقای پزشکیان انتخابات تمام شده،طنز و شوخی کافیست، باور کنید که رئیس‌جمهور کشور هستید و به داد مردم برسید.» اظهارات این نماینده پایداری را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان قاسم روانبخش ویدیو بحران اقتصادی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۰
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
1
45
پاسخ
مملکت شوخی شوخی به این وضعیت افتاده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
19
22
پاسخ
هرکی حرف حق میزنه یه برچسب پایدارچی یا سوپر انقلابی بهش بزنید، هرچند این حرفا از نظر مردم متدین برچسب نیست بلکه باعث افتخاره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
درود به شرفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
31
پاسخ
بلد نیست واسه تفریح اومده
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
14
پاسخ
ای کاش همان افراد بسیار باهوش که پزشکیان رو به مردم نمایش دادن یکیشون سکان کشور رو بدست میگرفت و کشور پیشرفت میکرد
پاسخ ها
داود
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ببخشید من فکر میکنم شما کلا نیستید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
7
33
پاسخ
باور داشتن و نداشتنش چه اهمیتی داره؟... رئیس جمهور تو این مملکت هیچ کاره س.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
دقیقا رئیس جمهور یک دکور هست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟