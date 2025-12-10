آقای پزشکیان طنز و شوخی کافی است؛ باور کنید رئیس جمهورید!

قاسم روانبخش نماینده قم در مجلس خطاب به رئیس‌جمهور گفت: «آقای پزشکیان انتخابات تمام شده،طنز و شوخی کافیست، باور کنید که رئیس‌جمهور کشور هستید و به داد مردم برسید.» اظهارات این نماینده پایداری را می‌بینید و می‌شنوید.