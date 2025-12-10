نبض خبر
آقای پزشکیان طنز و شوخی کافی است؛ باور کنید رئیس جمهورید!
قاسم روانبخش نماینده قم در مجلس خطاب به رئیسجمهور گفت: «آقای پزشکیان انتخابات تمام شده،طنز و شوخی کافیست، باور کنید که رئیسجمهور کشور هستید و به داد مردم برسید.» اظهارات این نماینده پایداری را میبینید و میشنوید.
برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان قاسم روانبخش ویدیو بحران اقتصادی
هرکی حرف حق میزنه یه برچسب پایدارچی یا سوپر انقلابی بهش بزنید، هرچند این حرفا از نظر مردم متدین برچسب نیست بلکه باعث افتخاره
ناشناس| |
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ای کاش همان افراد بسیار باهوش که پزشکیان رو به مردم نمایش دادن یکیشون سکان کشور رو بدست میگرفت و کشور پیشرفت میکرد
داود| |
۲۲:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹