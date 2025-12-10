نبض خبر
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل
گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره فرجام جنگ ایران و محور مقاومت با اسرائیل که با ادبیاتی در حد خودشان مطرح شده را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
اولا جنگ را اسراییل شروع کرد .نه ایران.دوما این ادم با این سخنان داره مردم اسراییل رو از نظر ذهنی اماده میکنه یرای حمله بعدی به ایران نیروهای نظامی ایران اماده باشید.
مطمئن باشید اسرائیل برای تک تک ثانیه های جنگ و بعد از جنگ هم برنامه ریزی کرده است