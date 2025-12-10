En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
تعداد بازدید : 7641
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۰۴۴
کد خبر:۱۳۴۵۰۴۴
28303 بازدید
نظرات: ۸
نبض خبر

گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره جنگ ایران و اسرائیل

گزارش خبرساز کانال 14 اسرائیل درباره فرجام جنگ ایران و محور مقاومت با اسرائیل که با ادبیاتی در حد خودشان مطرح شده را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل محور مقاومت ایران اسرائیل ویدیو رویارویی ایران و اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
اعلام سطح آمادگی ایران برای مقابله با حمله توسط وزیر دفاع
هشدار مقام اطلاعاتی اسرائیل درباره «چمن زنی» در ایران
جوانان از ما می‌خواهند دوباره به اسرائیل حمله و کار را یکسره کنیم!
تلویزیون اسرائیل: این مرد حمله اسرائیل را به ایران خبر داد و خانه نتانیاهو دوربین نصب کرد! +زیرنویس
آمریکا در جنگ بعدی علیه ایران حضور جدی دارد اما احتمال جنگ بعید است
هشدار حسن روحانی درباره حمله پیش‌دستانه ایران به اسرائیل!
تصاویر سری از فرمانده ایرانی که اسرائیل در لبنان ترور کرد
موشک‌های ایرانی جلوی این برنامه اسرائیل را گرفت
اسرائیل تا این تاریخ به ایران حمله نخواهد کرد اما...
ترور شخصی که سعی کرد ترامپ را از حمله به ایران منصرف کند!
جنگ پیش‌دستانه علیه ایران سیاستی تهاجمی است!
لاریجانی: این یعنی می‌گوییم اسرائیل شما را بزند!
نماینده ترامپ: وسط داستانیم؛ ماجرای اسرائیل با ایران تمام نشده
تلویزیون ترکیه: اسرائیل دنبال محوری علیه ایران با ترکیه و آذربایجان!
گزارش تلویزیون چین از طرح خطرناک اسرائیل برای ایران
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اسرائیل و آمریکا به این دو دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کنند
ادعای تازه نتانیاهو درباره ترورها و ساخت بمب اتم ایران + زیرنویس
چرا نتانیاهو آتش بس با ایران را هنوز نشکسته؟
برآورد تلویزیون عربستان از جنگ ایران و اسرائیل را ببینید
لفاظی خصمانه نتانیاهو: با حلقه مرگ ایران می‌جنگیم
لفاظی نتانیاهو درباره حملات 360 درجه به ایران: هنوز تمام نشده!
محسن رضایی: خودتان را برای روز موعود آماده کنید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
21
پاسخ
غلط کرده
Hamid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
17
پاسخ
از کوزه همان برون ترآود که در اوست
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
بنظر من بیشتر توجیح برای جنگ طلبی اسرائیل بود
ناشناس
|
Austria
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
اولا جنگ را اسراییل شروع کرد .نه ایران.دوما این ادم با این سخنان داره مردم اسراییل رو از نظر ذهنی اماده میکنه یرای حمله بعدی به ایران نیروهای نظامی ایران اماده باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
چرا اینقدر ذوق جنگ دارید?
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
مطمئن باشید اسرائیل برای تک تک ثانیه های جنگ و بعد از جنگ هم برنامه ریزی کرده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
0
0
پاسخ
جنگ روانی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
0
1
پاسخ
مگه آمریکا و اسرائیل شکست نخورده اند دیگه از چی حرف می زنید
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟