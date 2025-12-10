En
ترامپ صدای پاپ را هم درآورد!
تعداد بازدید : 5663
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۵۰۴۱
21280 بازدید
نظرات: ۴۶
نبض خبر

ویدیوی جنجالی پیشنهاد بی‌شرمانه به دختران مانتویی

ویدیویی جنجالی شبیه دوربین مخفی توسط برخی رسانه‌ها منتشر شده که در آن دو دختر با مانتو و روسری و دو دختر با چادر به عنوان دختران مجرد برای اجاره خانه به بنگاه‌های معاملات ملکی مراجعه می‌کنند. دو دختر مانتویی با انبوه پیشنهادهای بی‌شرمانه صاحبان بنگاه‌ها مواجه می‌شوند و دو دختران چادری با برخورد متفاوتی روبرو می‌شوند. این ویدیوی جنجالی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
برچسب‌ها:
نبض خبر اجاره خانه دختر مجرد چادری مانتویی معاملات ملکی ویدیو پیشنهاد بی شرمانه زن تنها شهوت رانی فیلم شهوترانی امنیت اخلاقی حجاب مصونیت
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۶
kamran
|
Poland
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
159
114
پاسخ
قطعا نحوه پوشش بسیار تاثیر گذار است و این برمیگرده به فرهنگی که متاسفانه فعلا وجود دارد . و لذا بهتر است افراد در این جامعه در پوشش خود دقت لازم را داشته باشند اینجا اروپا نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
پوشش اینها مانتو نبود بلکه کت شلوار یا کاپشن و شلوار بود با موهای پیدا. مانتوییهای سنگین و باوقار کم نیستند
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بدون تردید نه فقط در ایران بلکه در سایر کشورها نوع پوشش زنان بر رفتار مردان با آنان تاثیرگذار است. این از نظر علمی ثابت شده است.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اگر روز اول به زور چادر سرشون نمیکردید قطعا الان تاثیرگذار نبود..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
13
225
پاسخ
جامعه ایران به یک پوست اندازی نیاز دارد. اون بنگاه داران هم بلاخره باید یک تکانی به خودشان بدهند تا کمی از شامپانزه و گدیل جلو بزنند.
داود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
51
265
پاسخ
این که منصفانه نیست . باید چادری ها رو هم میفرستادین پیش همون املاکی هایی که مانتویی ها رفتند. دست از این ویدیو سازی ها بردارین. حتی دوربین مخفی هاتون هم به جای اینکه مردم رو به فکر فرو ببره بیشتر اغراض شما رو نمایان میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نمیشد که بفرستن همونجا
یک پیشنهاد عملی بده خب
ولی برای همچین کاری
باید اول یک جامعه آماری از املاکی ها درست کرد
بعد رندوم قرعه کشید که کدام با مانتو باشه یا با چادر
قاعدتا تهیه کننده ها هم از همین روش رفته اند
اگه از قبل با سوگیری املاکی ها انتخاب شده باشند که اصلا نتیجه فایده نداره
ولی کلیتش حرفش درسته
نوع پوشش حتی برای آقایون هم در تعاملات تاثیر میگذاره
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
چرا فکر می کنید همه چی ویدئوسازی است؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جالبه این جماعت کار فرهنگی رو با ساختن ویدئوهای بسیار غیر حرفه ای عملا تبدیلش میکنن به ضد ارزش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
24
198
پاسخ
حواستون به این مسئله باشه که صرفا پوشش زن تاثیرگذار نیست و شعور و انسانیت اون مرد هم اثرگذاره. قطب‌نمای مقصریابی‌تون فقط سمت خانم نباشه!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
بله هر دو موثر است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
37
209
پاسخ
در این ویدئو مشکل پوشش خانم ها نیست در واقع مشکل مردان هوس ران و بی ارداه هستند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
گل گفتی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
این مشکل باید در قالب بی جنبه بودن بعضی مردان بررسی بشه
ادم اگه شخصیت والایی داشته باشه که این کار را نمی کند
یوسفی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
لطفا به شعور مردم احترام بزارید. مانتویی ها رو فرستادین پیش آدمهای خز و خیل که حتی نوع حرف زدنشون داغون بود ولی چادریها رو رستادین پیش یه خانم یا یه حاجی معقول و متدین. این بازیها دیگه قدیمی شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
مشکل از هر دو است
فهیم
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اتفاقا چادری ها غیر از اون حاج آقا پیش جوانها هم رفتند ولی برخورد مناسبی دیدند ... پوشش خیلی مهم است .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
زیبایی موی سر و بعضی اعضا بدن زنها بطور طبیعی برای مردان جذاب آفریده شده است که جهت دوام زندگی نقش مهمی دارد و توصییه شده با پوشش مناسب این اعضا از دید نامحرمان محفوظ بماند پس پوشش خانم ها هم مهم است و نباید نادیده گرفته شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
چند درصد از مردان جامعه ما چشمشان به زنان دیگر نیست؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
32
145
پاسخ
این با هدف ساخته شده..واقعی نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
از کجا فهمیدی که واقعی نیست؟
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
26
114
پاسخ
ویدئو کاملا ساختگی است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حیف اون اسم. اسمتو بذار دانلد ترامپ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
2
62
پاسخ
نوع پوشش در برخورد تاثیر داره ولی نباید صورت مسئله پاک بشه که یک عده کاسب به نام املاک که خیلی از آنها هم سن دار و متاهل میباشند با دیدن دوتا دختر با این پوشش به خودشون اجازه بدن که این پیشنهادات رو بدن . مثلا کاسبن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
30
24
پاسخ
توجه نمایید پوشش مناسب برای خانم ها نه فقط در ایران بلکه در اکثر کشورها جهت عدم برخورد نامناسب از سوی افراد مسئله دار جنس مخالف ازسوی عقلای آن جامعه ها توصیه شده ، این نیست که خانم ها با پوشش مهمانی یا نا متعارف خود در جامعه ظاهر شوند و جذابیت برای آقایان نداشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
6
48
پاسخ
البته کاملا مشخصه این خانمها برای اینکه از فیلم نتیجه بگیرن. رفتارهائی هم از خودشون نشون دادن لباس نمیگم تاثیر نداره ولی تاثیر رفتار بیشتر هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
خب نوع پوشش بر رفتار انسان تاثیر می‌گذارد. آقای محترم شما یه بار کت و شلوار مجلسی بپوش برو توی خیابون. یه بار هم لباس اسپرت بپوش برو. احساس نمی کنی رفتارت حتی طرز راه رفتنت در این دو لباس تفاوت داره؟؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
