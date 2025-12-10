نبض خبر
ویدیوی جنجالی پیشنهاد بیشرمانه به دختران مانتویی
ویدیویی جنجالی شبیه دوربین مخفی توسط برخی رسانهها منتشر شده که در آن دو دختر با مانتو و روسری و دو دختر با چادر به عنوان دختران مجرد برای اجاره خانه به بنگاههای معاملات ملکی مراجعه میکنند. دو دختر مانتویی با انبوه پیشنهادهای بیشرمانه صاحبان بنگاهها مواجه میشوند و دو دختران چادری با برخورد متفاوتی روبرو میشوند. این ویدیوی جنجالی را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.
قطعا نحوه پوشش بسیار تاثیر گذار است و این برمیگرده به فرهنگی که متاسفانه فعلا وجود دارد . و لذا بهتر است افراد در این جامعه در پوشش خود دقت لازم را داشته باشند اینجا اروپا نیست
ناشناس| |
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
جامعه ایران به یک پوست اندازی نیاز دارد. اون بنگاه داران هم بلاخره باید یک تکانی به خودشان بدهند تا کمی از شامپانزه و گدیل جلو بزنند.
این که منصفانه نیست . باید چادری ها رو هم میفرستادین پیش همون املاکی هایی که مانتویی ها رفتند. دست از این ویدیو سازی ها بردارین. حتی دوربین مخفی هاتون هم به جای اینکه مردم رو به فکر فرو ببره بیشتر اغراض شما رو نمایان میکنه
ناشناس| |
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
یک پیشنهاد عملی بده خب
ولی برای همچین کاری
باید اول یک جامعه آماری از املاکی ها درست کرد
بعد رندوم قرعه کشید که کدام با مانتو باشه یا با چادر
قاعدتا تهیه کننده ها هم از همین روش رفته اند
اگه از قبل با سوگیری املاکی ها انتخاب شده باشند که اصلا نتیجه فایده نداره
ولی کلیتش حرفش درسته
نوع پوشش حتی برای آقایون هم در تعاملات تاثیر میگذاره
ناشناس| |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حواستون به این مسئله باشه که صرفا پوشش زن تاثیرگذار نیست و شعور و انسانیت اون مرد هم اثرگذاره. قطبنمای مقصریابیتون فقط سمت خانم نباشه!
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
در این ویدئو مشکل پوشش خانم ها نیست در واقع مشکل مردان هوس ران و بی ارداه هستند
ناشناس| |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ادم اگه شخصیت والایی داشته باشه که این کار را نمی کند
یوسفی| |
۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
فهیم| |
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
این با هدف ساخته شده..واقعی نیست
ناشناس| |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ویدئو کاملا ساختگی است
ناشناس| |
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
نوع پوشش در برخورد تاثیر داره ولی نباید صورت مسئله پاک بشه که یک عده کاسب به نام املاک که خیلی از آنها هم سن دار و متاهل میباشند با دیدن دوتا دختر با این پوشش به خودشون اجازه بدن که این پیشنهادات رو بدن . مثلا کاسبن
توجه نمایید پوشش مناسب برای خانم ها نه فقط در ایران بلکه در اکثر کشورها جهت عدم برخورد نامناسب از سوی افراد مسئله دار جنس مخالف ازسوی عقلای آن جامعه ها توصیه شده ، این نیست که خانم ها با پوشش مهمانی یا نا متعارف خود در جامعه ظاهر شوند و جذابیت برای آقایان نداشته باشند
البته کاملا مشخصه این خانمها برای اینکه از فیلم نتیجه بگیرن. رفتارهائی هم از خودشون نشون دادن لباس نمیگم تاثیر نداره ولی تاثیر رفتار بیشتر هست
ناشناس| |
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹