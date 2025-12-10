نبض خبر
شیوه عجیب دفاع خداداد عزیزی از فحاشی در تلویزیون
خداداد عزیزی مقابل خبرنگاران با تکرار فحشهایی که در ویژه برنامه قرعه کشی جام جهانی آمریکا به کار برد، به خبرنگاران گفت شما هم در طول شبانه روز به کار میبرید و فقط میترسید در تلویزیون بگویید! دفاع عجیب خداداد از حرکتش را میبینید.
برچسبها:نبض خبر خداداد عزیزی فحاشی صداوسیما ویدیو
چه کسی میخواهد که این فرد (خداداد عزیزی) الگوی فرزندانش باشد ؟
ناشناس| |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حیف غزال تیزپا که روی اسم این گزاشتن... این کجا و علی دایی و کریم باقری و ... کجا....
راست میگه دیگه بیشتر مردم ما مثل نقل و نبات این واژه ها رو میگن
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
حسین| |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
ناشناس| |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
درود برعزیزی.
ناشناس| |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
باشگاه تراکتور، ایشان را برای هوچیگری و ایجاد جو استخدام کرده است.
این اقا یه گل زد شد غزال تیز پا و پدر این ملت رو دراورد واقعا ایشون قابل مقایسه با افرادی مثل سلطان علی دایی یا کریم باقری نیست . ادب مرد به ز دولت اوست . تروخدا اینقدر این ادم رو بزرگش نکنید . متاسفم که تراکتور این فرد رو فقط به دلی هوچی گریش اورد تو کادر فنی تیمش.
ناشناس| |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
متاسفانه در فوتبال ایران بی ادبی موج میزنه گاهی صحنه های در پخش زنده میبینیم که کار خداداد خیلی ناچیزه بقول آقای فردوسی پور در عقب مانده ترین کشورها هم دیده نمیشه
ناشناس| |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹