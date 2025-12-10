En
تصاویر اولین تیم حرفه‌ای شترسواری جهان!
تعداد بازدید : 2416
کد خبر:۱۳۴۵۰۳۴
4747 بازدید
نظرات: ۲۳
نبض خبر

شیوه عجیب دفاع خداداد عزیزی از فحاشی در تلویزیون

خداداد عزیزی مقابل خبرنگاران با تکرار فحش‌هایی که در ویژه برنامه قرعه کشی جام جهانی آمریکا به کار برد، به خبرنگاران گفت شما هم در طول شبانه روز به کار می‌برید و فقط می‌ترسید در تلویزیون بگویید! دفاع عجیب خداداد از حرکتش را می‌بینید.
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
8
41
پاسخ
چه کسی میخواهد که این فرد (خداداد عزیزی) الگوی فرزندانش باشد ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
هیچکس!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
یک سال هم در مورد "سالی که گذشت" حرف زشتی زد. همان موقع باید با او برخورد می کردند که به بد دهنی در پخش مستقیم سیما نکشد
ناشناس
|
Oman
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
10
54
پاسخ
حیف غزال تیزپا که روی اسم این گزاشتن... این کجا و علی دایی و کریم باقری و ... کجا....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
51
14
پاسخ
راست میگه دیگه بیشتر مردم ما مثل نقل و نبات این واژه ها رو میگن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
میگن ولی نه هرجا
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
اصلا اینطور نیست، بیشتر مردم ما با ادب هستند گاهی در جمع های دوستانه واژه های بی ادبی تر استفاده میکنیم نه در وسط خیابون با هم نوع خودمون.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
کسی که به خودش و دیگران احترام می‌گذارد اینطور حرف نمی زند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
11
63
پاسخ
مردک بی هنر بی ادب
نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
67
12
پاسخ
درود برعزیزی.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
احتمالاً خود خداداد این نظر رو داده
خخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
6
37
پاسخ
باشگاه تراکتور، ایشان را برای هوچیگری و ایجاد جو استخدام کرده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
5
33
پاسخ
این اقا یه گل زد شد غزال تیز پا و پدر این ملت رو دراورد واقعا ایشون قابل مقایسه با افرادی مثل سلطان علی دایی یا کریم باقری نیست . ادب مرد به ز دولت اوست . تروخدا اینقدر این ادم رو بزرگش نکنید . متاسفم که تراکتور این فرد رو فقط به دلی هوچی گریش اورد تو کادر فنی تیمش.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
شاید یکی از دلایل بد دهنی عزیزی همین لقب غزال تیزپا باشد!! کاش جنبه‌ی این لقب را داشت...
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
25
پاسخ
یکی از مفاخر صدا و سیما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
3
12
پاسخ
متاسفانه در فوتبال ایران بی ادبی موج میزنه گاهی صحنه های در پخش زنده میبینیم که کار خداداد خیلی ناچیزه بقول آقای فردوسی پور در عقب مانده ترین کشورها هم دیده نمیشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
تماشاچیان بی ادبی را از بزرگترهای ورزش مثل مربیان و داوران و سایر افراد یاد گرفته اند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
4
22
پاسخ
چرا هیچ برخوردی با این فحاش دهن لق نمی شه؟
