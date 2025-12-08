میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۴۸۱۰
بازدید: ۵۱۴۵
نظرات: ۲

عکس: مراسم ختم همسر و فرزندان سقاب اصفهانی

مراسم ختم همسر و فرزندان «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان سیاستگذاری انرژی، عصر دوشنبه (۱۷ آذر ۱۴۰۴) با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور، وزرای دولت، اعضای کابینه چهاردهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسجد نور تهران برگزار شد. در این مراسم «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در دولت‌ سیزدهم ، حجت‌الاسلام «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، «علی طیب نیا» و «عبدالناصر همتی» وزرای اسبق اقتصاد، «سیدستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علاءالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حضور داشتند. یک دستگاه سواری تارا حامل خانواده «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رییس‌جمهوری، روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) در مسیر تهران به سمنان و در محدوده ایوانکی با یک دستگاه کامیون بنز متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد که در این حادثه «فاطمه حیدری» (همسر معاون رئیس جمهور) در صحنه جان باخت. «حسنا» و «محمدسبحان» دو فرزند معاون رییس جمهور نیز پس از چند روز جان باختند.

برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم ختم سقاب اصفهانی هیئت دولت دکتر مسعود پزشکیان
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
محسن
Iran (Islamic Republic of)
۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۰:۰۲
روح و روان این عزیزان از دست رفته شاد و قرین رحمت بیکران الهی .
پاسخ
11
2
ناشناس
United States of America
۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۱:۱۸
اقتصاد در حال سقوط آزاد و ما در حال عیادت از بیمار و حضور در مراسم ختم!!!!
پاسخ
6
14