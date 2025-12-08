عکس: مراسم ختم همسر و فرزندان سقاب اصفهانی

مراسم ختم همسر و فرزندان «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان سیاستگذاری انرژی، عصر دوشنبه (۱۷ آذر ۱۴۰۴) با حضور «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی، «محمدرضا عارف» معاون اول رئیس جمهور، وزرای دولت، اعضای کابینه چهاردهم و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسجد نور تهران برگزار شد. در این مراسم «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در دولت های یازدهم و دوازدهم، «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور در دولت‌ سیزدهم ، حجت‌الاسلام «محمد قمی» رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، «الیاس حضرتی» رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، «علی طیب نیا» و «عبدالناصر همتی» وزرای اسبق اقتصاد، «سیدستار هاشمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علاءالدین رفیع‌زاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور حضور داشتند. یک دستگاه سواری تارا حامل خانواده «اسماعیل سقاب اصفهانی» معاون رییس‌جمهوری، روز یکشنبه (۹ آذر ۱۴۰۴) در مسیر تهران به سمنان و در محدوده ایوانکی با یک دستگاه کامیون بنز متوقف در حاشیه جاده برخورد کرد که در این حادثه «فاطمه حیدری» (همسر معاون رئیس جمهور) در صحنه جان باخت. «حسنا» و «محمدسبحان» دو فرزند معاون رییس جمهور نیز پس از چند روز جان باختند.