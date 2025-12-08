هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، بیشتر از بنز ضدگلوله!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با طرح اظهاراتی صریح درباره سبک زندگی و رفتار رسانه‌ای سعید جلیلی، گفت که خودرو موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده او، هزینه‌ای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است.



به روایت برخی کانال‌های تلگرامی، ذوالنوری در این افشاگری اعلام کرد: «چیزی که بچه‌های حزب اللهی به کله ما می‌زدند این بود که آقای جلیلی پراید سوار می‌شود، بعد می‌گفتند که قالیباف فلان و فلان مسئول فلان است. هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، از یک بنز ضدگلوله بیشتر است.



وی با انتقاد از فضاسازی تبلیغاتی پیرامون استفاده از خودرو ارزان‌قیمت توسط جلیلی افزود: قبول دارم که این پیامی که به جامعه داده می‌شود مبنی بر اینکه مسئولان هم می‌توانند پراید سوار شوند، ارزشمند است اما اگر واقعا ما پراید سوار شویم.



