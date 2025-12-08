میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، بیشتر از بنز ضدگلوله!

مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، با افشای جزئیاتی از خودرو مورد استفاده سعید جلیلی، رفتار تبلیغاتی و به‌گفته او ریاکارانه برخی چهره‌های سیاسی را زیر سؤال برد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۰۸
| |
1305 بازدید
|
۳
هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، بیشتر از بنز ضدگلوله!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، مجتبی ذوالنوری، نماینده مجلس شورای اسلامی، با طرح اظهاراتی صریح درباره سبک زندگی و رفتار رسانه‌ای سعید جلیلی، گفت که خودرو موسوم به «پراید ضدگلوله» مورد استفاده او، هزینه‌ای بیشتر از یک خودروی بنز ضدگلوله داشته است.
 
به روایت برخی کانال‌های تلگرامی، ذوالنوری در این افشاگری اعلام کرد: «چیزی که بچه‌های حزب اللهی به کله ما می‌زدند این بود که آقای جلیلی پراید سوار می‌شود، بعد می‌گفتند که قالیباف فلان و فلان مسئول فلان است. هزینه پراید ضدگلوله سعید جلیلی، از یک بنز ضدگلوله بیشتر است. 
 
وی با انتقاد از فضاسازی تبلیغاتی پیرامون استفاده از خودرو ارزان‌قیمت توسط جلیلی افزود: قبول دارم که این پیامی که به جامعه داده می‌شود مبنی بر اینکه مسئولان هم می‌توانند پراید سوار شوند، ارزشمند است اما اگر واقعا ما پراید سوار شویم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس سعید جلیلی پراید ضد گلوله خودرو ضد گلوله هزینه بنز ریاکاری
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دعوت پورمحمدی از سعید جلیلی و زنگنه برای مناظره شفاف
کنایه سنگین به «گریه پشت تریبون» صدیقی و پراید جلیلی
کنایه تلخ استاد دانشگاه تهران به سعید جلیلی
ماشین سعید جلیلی دیگر پراید نیست!
حمله ذوالنوری به جلسات سران قوا
تکامل بنز و پراید دریک نگاه
قوی‌ترین خودروهای ضدگلوله جهان
انتقاد تند مجری صداوسیما از کمبود خودروهای ضدگلوله
اظهارات نماینده جنجالی درباره حضورش در کنار جلیلی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
سلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۷
0
0
پاسخ
بله البته اگر بنز مورد نظر تعرفه 120 درصدی نداشته باشه خبر شما درست میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
آقای ذوالنوری و هر کی ادعا می کند رو بگذارید توی اون پراید و بهش شلیک کنید اگر مرد که فبها ، اگر زنده موند جلیلی رو رسوا کردید.
باور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
0
0
پاسخ
به روایت برخی کانال‌های تلگرامی؟؟؟ واقعاکه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dqS
tabnak.ir/005dqS