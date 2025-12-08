میلی صفحه خبر لوگو بالا
خروج حدود ۴ کیلوگرم هروئین از معده سه متهم

فرمانده انتظامی بجستان گفت: سه نفر متهم با سه کیلو و ٦۰۰ گرم هروئین بلعی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش تابناک، سرهنگ اکبر محمد آبادی روز دوشنبه در گفت و گو خبرنگاران افزود: ماموران انتظامی ایستگاه بازرسی شهید عبدالهی، هنگام کنترل خودروهای عبوری با همکاری پلیس مواد مخدر و ماموران کلانتری ۱۱ شهید شوقی به سه مسافر یک دستگاه اتوبوس مظنون و به منظور بررسی بیشتر آنان را به ایستگاه انتظامی منتقل کردند.

وی اضافه کرد: در بررسی ماموران انتظامی مشخص شد قاچاقچیان با بلع مواد مخدر قصد قاچاق داشتند که با اعزام به بیمارستان از معده آنها سه کیلو و ٦۰۰ گرم هروئین خارج شد.

فرمانده انتظامی بجستان با بیان این‌که متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند، تاکید کرد: پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر و مخلان امنیت و آرامش که به دنبال تباهی جامعه و جوانان هستند در چارچوب قانون قاطعانه برخورد می کند.

خراسان رضوی بجستان مواد مخدر هروئین قاچاق مواد مخدر بلع مواد مخدر قاچاقچیان
