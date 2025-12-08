میلی صفحه خبر لوگو بالا
جدایی جدی شد!

محمد صلاح از فهرست لیورپول خط خورد

سرمربی هلندی لیورپول تصمیم گرفت که نام محمد صلاح را برای دیدار با اینتر در فهرست تیمش قرار ندهد.
کد خبر: ۱۳۴۴۸۰۳
| |
697 بازدید
محمد صلاح از فهرست لیورپول خط خورد

به گزارش تابناک، لیورپول در یکی از حساس ترین بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به مصاف اینتر می رود.

ارنه اشلوت سرمربی تیم لیورپول، فهرست بازیکنان قرمزپوش را برای سفر به ایتالیا و دیدار با اینتر در ورزشگاه جوزپه مئاتزا در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا اعلام کرد.

در این فهرست، محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، حضور ندارد؛ این غیبت در پی اختلافات اخیر او با سرمربی هلندی تیم رخ داده است و نشان می دهد که این ستاره مصری در آستانه جدایی از لیورپول است.

محمد صلاح پس از بازی لیورپول مقابل لیدز در روز شنبه گذشته، به دلیل عدم حضور مکرر در بازی‌های اخیر، انتقادهایی را متوجه اشلوت کرده بود و همین باعث شد تا از فهرست تیم حذف شود.

عربستانی ها مشتری جدی محمد صلاح هستند و به احتمال خیلی زیاد او راهی لیگ عربستان شود.

روزنامه الریاضیه عربستان دقایقی قبل اعلام کرد که صلاح با کریستیانو رونالدو برای حضور در لیگ عربستان مشورت کرده است.

