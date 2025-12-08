به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که برای رایزنی با مقامهای ارشد جمهوری اذربایجان به باکو سفر کرده است، شامگاه دوشنبه با حضور در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی باکو، درباره دیدگاه جمهوری اسلامی ایران راحع به اهمیت دیپلماسی و همکاری میان دولتها برای حل و فصل مسائل بینالمللی صحبت کرد.
وزیر امور خارجه با اشاره به اهمیت دیپلماسی به عنوان ابزار تامین منافع ملی یک کشور، توضیحاتی در مورد پیش شرطها و لوازم موفقیت و کارآمدی دیپلماسی ارائه و تاکید کرد که مذاکره مقتدرانه خود یک ابزار قدرتزا برای یک کشور است.
عراقچی در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی باکو
وزیر امور خارجه وضعیت کنونی در روابط بینالملل را متاثر از سیطره فزاینده قانون شکنی برخی قدرتها و اعمال زور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی آنها دانست و تصریح کرد: جایگزینی «حاکمیت قانون» با «حاکمیت نظمی دستوری» و مبتنی بر قوه قاهره به هیچ عنوان تامین کننده صلح و امنیت بینالمللی نیست و صرفا باعث ناامنی بیشتر و بازگشت به قانون جنگل میشود.
وزیر امور خارجه با اشاره به تجربه ملت ایران در دفاع حماسی از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمین ایران در خرداد و تیر ۱۴۰۴ تاکید کرد که ملت ایران نشان داده است همانطور که با حسننیت و اعتماد به نفس برای تامین منافع مشروع ملت ایران مذاکره میکند، برای دفاع از عزت و منافع ملی خود نیز قاطع و مصمم است و از نبرد برای صیانت از کیان ایران در برابر تعرض و تهاجم بیگانه درنگ نمیکند.
در پایان این نشست، وزیر امور خارجه از ترجمه آذری کتاب «قدرت مذاکره» رونمایی کرد و نسخههایی از کتاب را به تعدادی از اساتید و دانشجویان حاضر در مراسم هدیه داد.