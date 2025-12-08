عکس: مراسم روز «میناس مقدس»

مراسم روز «میناس مقدس»، دوشنبه (۱۷ آذر ۱۴۰۴) با حضور جمعی از هموطنان ارامنه در کلیسای «میناس مقدس» تهران برگزار شد. نام این کلیسا برگرفته از نام «میناس» یکی از قدیسان مسیحی است که در راه ترویج آن دین به شهادت رسیده و نزد ارمنیان از احترام ویژه‌ای برخوردار است.در سال ۱۸۷۵ میلادی، محرابی به نام «سورپ میناس» در این کلیسا بنا شد و از آن زمان تاکنون مراسم عشای ربانی و دعای نیایش در آن برگزار می‌شود.