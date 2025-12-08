عکس : نمد مال

نَمَد نوعی بافته سنّتی زیراندازی است که با پشم تولید می‌شود. در فرانسه به آن فوتر می‌گویند. برای تهیه نمد (نمدمالی) عمل بافتن انجام نمی‌شود بلکه با ایجاد فشار و رطوبت و حرارت، موجب درهم‌رفتن الیاف پشمی می‌شوند. دو خاصیت جعدیابی و پوسته‌ای شدنِ پشم امکان تولید نمد را فراهم می‌کنند. به مناسبت کاوش و تحقیقاتی که در شهر سوخته بعمل آورده اند مشخص شده که آثاری چون فرسایش زانو و ساعد در استخوان های باقی مانده در شهر سوخته را میتوان در مشاغلی همچون نمد مالی مشاهده کرد و به همین دلیل میتوان گفت که نمد زیر انداز در پنج هزار سال پیش و هزاره های قبل از آن هم رواج داشته و تا امروز ادامه دارد. کارگاه سنتی نمد مالی غلامعباس قادری دهکردی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، با قدمت ۴۰ سال مشغول به فعالیت و تولید انواع محصولات نمدی به روش سنتی است. یکی از محصولات اساسی صنایع دستی استان چهارمحال و بختیاری نمد است که از گذشته تاکنون بدون جایگزین استفاده‌های خاص خود را دارد. با توجه به پیشینه این حرفه در شهرکرد و تعدد کارگاه‌های نمد مالی در این شهر، از نمد به عنوان محصول صادراتی یاد می‌شود و شهرداری شهرکرد محله‌ای را به عنوان کوی «نمد مالان» نامگذاری و فضا سازی کرده است. تولید محصولات نمدی مختلف باعث ثبت شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد شده است؛ همچنین نمد چهارمحال و بختیاری دارای نشان یونسکو و نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی ایران است.