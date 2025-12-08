میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۴۷۸۵
بازدید: ۱۴۰۷

عکس: مراسم تولد ۹۸ سالگی فتح الله مجتبایی

مراسم تولد ۹۸ سالگی فتح الله مجتبایی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمدعلی موحد و جمعی از اعضای فرهنگستان و دیگر فرهیختگان و دوستداران این شخصیت دوشنبه ۱۷ آذر در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.

عکس خبری فرهنگستان زبان و ادب فارسی غلامعلی حداد عادل محمدعلی موحد فتح الله مجتبایی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
