عکس: مراسم تولد ۹۸ سالگی فتح الله مجتبایی

مراسم تولد ۹۸ سالگی فتح الله مجتبایی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمدعلی موحد و جمعی از اعضای فرهنگستان و دیگر فرهیختگان و دوستداران این شخصیت دوشنبه ۱۷ آذر در محل فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار شد.