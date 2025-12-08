به گزارش تابناک، خبری غیرمنتظره از رسانههای بینالمللی منتشر شد که بر اساس آن، کمیته محلی برگزاری رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل تصمیم گرفته دیدار تیمهای ملی ایران و مصر را به مناسبت «ماه افتخار همجنسگرایان» با عنوان «مسابقه افتخار» برگزار کند. این اقدام، موجی از واکنشها را در میان افکار عمومی و بهویژه در میان فدراسیونهای فوتبال ایران و مصر برانگیخت.
دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر، به عنوان نمایندگان کشورهای مسلمان، در پیامی رسمی به فیفا اعلام کردهاند که حاضر به پذیرش هیچیک از تشریفات ویژه این نامگذاری نیستند. از جمله مواردی که مورد مخالفت قرار گرفته، استفاده از بازوبند کاپیتانی رنگینکمان و نمادهای مرتبط با جامعه همجنسگرایان در جریان مسابقه است.
فدراسیون فوتبال مصر با صدور بیانیهای قاطعانه اعلام کرد که در هیچگونه مراسمی برای حمایت از همجنسبازان در جام جهانی شرکت نخواهد کرد و به فیفا هشدار داد.
فدراسیون فوتبال مصر به تلاش دولت محلی در سیاتل برای برگزاری بازی این کشور با ایران در جام جهانی با نمادهای همجنسبازان اعتراض کرد.
این فدراسیون صراحتاً اعلام کرده که اجازه نخواهد داد نام این کشور یا بازیکنان تیم ملیاش با هیچگونه فعالیت یا جشنی که در حمایت از جامعه همجنسبازان برگزار میشود، گره بخورد.
فدراسیون مصر تهدید کرده چنانچه برگزارکنندگان به اجرای چنین مراسمی پیش از مسابقه مصر مقابل ایران اصرار کنند، ممکن است اعضای این تیم اعتراض خود را روی چمن ورزشگاه نشان دهند.
پیشتر فدراسیون فوتبال ایران هم به این تصمیم اعتراض و اعلام کرده بود قصد دارد با ارسال نامهای تذکر گونه به فیفا پیامدهای این تصمیم را به گوش مدیران فدراسیون جهانی و مسئولان برگزاری جام جهانی برساند.
فیفا، طبق اساسنامهاش (ماده ۴: غیر تبعیض و احترام به فرهنگها)، موظف است رویدادها را با احترام به قوانین و حساسیتهای فرهنگی کشورهای شرکتکننده برگزار کند.
با توجه به موضع مشترک ایران و مصر، انتظار میرود فیفا برای جلوگیری از تنش و حفظ شرایط عادی رقابتها وارد عمل شود و تغییراتی در نحوه برگزاری این دیدار اعمال کند.
این موضوع اکنون به یکی از پروندههای حساس جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و نگاهها به تصمیم نهایی فیفا دوخته شده است.