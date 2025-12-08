میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
واکنش مشترک ایران و مصر به نامگذاری دیدار جام جهانی

مصر فیفا را بر سر همجنس‌بازی تهدید کرد

تصمیم کمیته محلی برگزاری مسابقات در سیاتل برای نامگذاری دیدار ایران و مصر به عنوان «مسابقه افتخار» با واکنش جدی دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر روبه‌رو شد و حالا فیفا در برابر فشار این دو کشور مسلمان قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۸۲
| |
4242 بازدید

مصر فیفا را بر سر همجنس‌بازی تهدید کرد

به گزارش تابناک، خبری غیرمنتظره از رسانه‌های بین‌المللی منتشر شد که بر اساس آن، کمیته محلی برگزاری رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ در شهر سیاتل تصمیم گرفته دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر را به مناسبت «ماه افتخار همجنسگرایان» با عنوان «مسابقه افتخار» برگزار کند. این اقدام، موجی از واکنش‌ها را در میان افکار عمومی و به‌ویژه در میان فدراسیون‌های فوتبال ایران و مصر برانگیخت.

دو فدراسیون فوتبال ایران و مصر، به عنوان نمایندگان کشورهای مسلمان، در پیامی رسمی به فیفا اعلام کرده‌اند که حاضر به پذیرش هیچ‌یک از تشریفات ویژه این نامگذاری نیستند. از جمله مواردی که مورد مخالفت قرار گرفته، استفاده از بازوبند کاپیتانی رنگین‌کمان و نمادهای مرتبط با جامعه همجنسگرایان در جریان مسابقه است.

فدراسیون فوتبال مصر با صدور بیانیه‌ای قاطعانه اعلام کرد که در هیچ‌گونه مراسمی برای حمایت از همجنس‌بازان در جام جهانی شرکت نخواهد کرد و به فیفا هشدار داد.

فدراسیون فوتبال مصر به تلاش دولت محلی در سیاتل برای برگزاری بازی این کشور با ایران در جام جهانی با نمادهای همجنس‌بازان اعتراض کرد.

این فدراسیون صراحتاً اعلام کرده که اجازه نخواهد داد نام این کشور یا بازیکنان تیم ملی‌اش با هیچ‌گونه فعالیت یا جشنی که در حمایت از جامعه همجنس‌بازان برگزار می‌شود، گره بخورد.

فدراسیون مصر تهدید کرده چنانچه برگزارکنندگان به اجرای چنین مراسمی پیش از مسابقه مصر مقابل ایران اصرار کنند، ممکن است اعضای این تیم اعتراض خود را روی چمن ورزشگاه نشان دهند.

پیش‌تر فدراسیون فوتبال ایران هم به این تصمیم اعتراض و اعلام کرده بود قصد دارد با ارسال نامه‌ای تذکر گونه به فیفا پیامدهای این تصمیم را به گوش مدیران فدراسیون جهانی و مسئولان برگزاری جام جهانی برساند.

فیفا، طبق اساسنامه‌اش (ماده ۴: غیر تبعیض و احترام به فرهنگ‌ها)، موظف است رویدادها را با احترام به قوانین و حساسیت‌های فرهنگی کشورهای شرکت‌کننده برگزار کند.

با توجه به موضع مشترک ایران و مصر، انتظار می‌رود فیفا برای جلوگیری از تنش و حفظ شرایط عادی رقابت‌ها وارد عمل شود و تغییراتی در نحوه برگزاری این دیدار اعمال کند.

این موضوع اکنون به یکی از پرونده‌های حساس جام جهانی ۲۰۲۶ تبدیل شده و نگاه‌ها به تصمیم نهایی فیفا دوخته شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم ملی فوتبال جام جهانی جام جهانی 2026 قرعه کشی مصر فیفا همجنسگرایان
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابهامات فرمان اجرایی ترامپ برای تیم ملی ایران/ سفر مهدی طارمی و چند ستاره به آمریکا در خطر؟
بازی ایران - مصر در جام جهانی زیر پرچم رنگین‌کمانی؛ جنجال بدون تأیید فیفا
واکنش مهاجرانی به قرعه ایران در جام جهانی
حضور ایران در گروه، رقابت را جذاب‌تر می‌کند!
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد
ورود ترامپ روی فرش قرمز فیفا+ عکس
لحظات درآوردن قرعه‌های گروه ایران در جام جهانی
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
نمادهای جالب برای جام جهانی ۲۰۲۶
نامگذاری عجیب برای بازی ایران و مصر
تیم ملی از ممنوعیت سفر به آمریکا معاف شد
پخش زنده مراسم قرعه کشی جام جهانی ممنوع شد!
زمان و مکان بازی‌های جام جهانی ۲۰۲۶؛ تیم ایران از آمریکا خارج نمی‌شود
آخرین وضعیت تیم‌های راه‌یافته به جام جهانی ۲۰۲۶
عکس: پوستر فیفا برای تیم‌های صعود کرده به جام‌جهانی
ترامپ نمی‌تواند ایران را از جام جهانی محروم کند!
قلعه نویی و جمالی مسافر آمریکا شدند!
مهدی مهدوی کیا به آمریکا دعوت شد + عکس
۱۴ آذر قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ در واشنگتن
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dq2
tabnak.ir/005dq2