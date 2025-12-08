عکس: بزرگداشت مولانا؛ پرواز روح در دایره سماع

سالگرد درگذشت مولانا، قونیه میزبان مراسمی معنوی و پرشور بود که در آن عاشقان مولانا از سراسر جهان جمع شدند. مراسم با تلاوت قرآن و دعا آغاز شد و سپس شرکت‌کنندگان در دایره سماع به رقص درآمدند، جایی که حرکات معنوی آن‌ها یادآور آموزه‌های مولانا بود. اشعار مولانا در فضای مراسم پیچید و شرکت‌کنندگان را به دنیای عرفانی و عاشقانه‌اش برد. سخنرانی‌های اندیشمندان نیز بر تأثیرات جهانی مولانا و پیام‌های او در دنیای مدرن تأکید داشت. در پایان، مراسم با حالتی روحانی و آرامش‌بخش به پایان رسید و یاد مولانا در دل‌ها زنده ماند.