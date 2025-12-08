میلی صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل مشکوک یک وکیل جلوی خانه‌اش

مرد عصبانی به قتل وکیل جوان در ولنجک اعتراف کرد.
کد خبر: ۱۳۴۴۷۷۸
| |
1869 بازدید
قتل مشکوک یک وکیل جلوی خانه‌اش

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، ۲۸ تیرماه امسال قتل یک وکیل پایه‌یک دادگستری مقابل منزلش در منطقه ولنجک به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران اعلام شد. با آغاز تحقیقات، بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جنایت نشان داد این وکیل جوان عمداً توسط راننده یک پژو ۲۰۶ زیر گرفته شده است.

کارآگاهان با بررسی تصاویر، شماره پلاک خودرو را شناسایی کرده و به سراغ مالک آن، زن جوانی رفتند. او در تحقیقات گفت: «مدتی قبل، خودرو را به‌عنوان دستمزد به یک وکیل داده بودم اما او نه کارم را انجام داد و نه خودرو را پس داد.»

پس از شناسایی هویت وکیل یادشده، مشخص شد وی با برادر خود بر سر یک ملک دچار اختلاف بوده و مقتول وکیل خانوادگی آنها بوده است؛ موضوعی که احتمال انگیزه اختلافات شخصی و ملکی را پررنگ‌تر کرد.

در ادامه ردیابی‌ها، روز گذشته مخفیگاه متهم در تهرانسر شناسایی و وی دستگیر شد. در بازرسی از محل، دو کلت کمری، تعدادی فشنگ، مقداری دلار و چند سکه طلا نیز کشف و ضبط شد.

متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی ابتدا منکر جرم خود بود اما پس از مشاهده شواهد و مدارک موجود به ارتکاب قتل وکیل اعتراف کرد و ماجرا را اینطور توضیح داد: برادرم به اتهام تصرف عدوانی از من شکایت و مقتول را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد. می‌خواستم وکیل را بترسانم به خاطر همین موضوع روز جنایت با خودرو زن جوان مقابل خانه‌ موردنظر در ولنجک رفتم و دست به جنایت زدم.

متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل مرگ مشکوک وکیل وکیل دادگستری زیر گرفتن متهم دستگیری اعتراف
سازمان بهینه‌سازی انرژی نباید مجری باشد/حل معضل قیمت نسبی انرژی؛ فنر فشرده‌ای که باید آرام رها شود
مدارس کدام استانها فردا سه‌شنبه ۱۸ آذر تعطیل است؟
دهه ۹۰ دهه نابودی اقتصاد ایران بود/ جنگ شود اولویت های کشور عوض می شود/ کشور نیاز به «رستاخیز انرژی» دارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
درگیری مرگبار به خاطر گم شدن یک جارو
قتل هولناک یک زن به خاطر چند تکه طلا
دستگیری ۱۵ متهم در قتل پسر نوجوان
سلب هویت از نهاد وکالت
 گرفتن حق حضانت فرزند توسط مادر
قتل، سوءقصد و مرگ مشکوک ۹ وکیل در سال ۱۴۰۳
اعتراف ۴ متهم جوان به ۱۵ فقره سرقت خودرو
متهم: به خاطر ۲/۵ میلیارد اعتراف کردم
مرگ مرموز خانم وکیل در باغ‌ویلای اجاره‌ای
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت # نرخ سوم بنزین
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟
مزدک میرزایی: آرزوی شکست ایران در جام جهانی را دارم!  (۲۱۱ نظر)
اظهارات وطن فروشانه مزدک میرزایی  (۱۹۸ نظر)
آقای رئیس‌جمهور؛ دلار ۱۲۳ هزار تومان شد/ کاش از دلار و ریال هم برایمان می‌گفتید  (۱۵۱ نظر)
فحاشی خداداد عزیزی به ترامپ و اینفانتینو در تلویزیون  (۱۲۱ نظر)
بازداشت تروریست‌های سلطنت‌طلب توسط وزارت اطلاعات  (۱۱۳ نظر)
افزایش حقوق 50 درصدی کارگران و کارمندان / مجلس زیر بار دستمزد کمتر از تورم نخواهد رفت  (۱۰۶ نظر)
آقای فرزین؛ دلار ۱۲۰ هزار تومانی هم دیدیم/ طبقه ۱۶ بانک مرکزی در آستانه تغییر بزرگ؟  (۱۰۴ نظر)
انتقاد تند معاون رئیس‌جمهور از مصوبه مهریه  (۱۰۲ نظر)
رامین، نماینده مجلس: حقوقمان باید ۱۰برابر شود/ بابت بیمارستان نگاه گله دارم/ خجالت‌زده ام!  (۹۸ نظر)
شورای نگهبان با حمایت کیفری از مهریه تا سقف ۱۴ سکه موافق است؟  (۹۵ نظر)
مصوبه جدید مهریه برای تقابل زن و مرد نیست / هدف جلوگیری از فروپاشی خانواده و کاهش زندانیان مالی است  (۸۳ نظر)
شهرام جزایری: از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شدم/ رئیس‌جمهور و وزیران منتقدند؛ احتمالا مردم مقصرند!  (۷۴ نظر)
قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶؛ ایران با بلژیک، مصر و نیوزلند در گروه G/ تیم ملی مسافر آمریکا شد  (۶۴ نظر)
چرا ادعای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی وارد فاز خطرناکی شده است؟  (۶۳ نظر)
پیغام آمریکا از طریق ترکیه به ایران درباره حمله اسرائیل  (۵۸ نظر)
tabnak.ir/005dpy
tabnak.ir/005dpy