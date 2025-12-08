به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح، ۲۸ تیرماه امسال قتل یک وکیل پایه‌یک دادگستری مقابل منزلش در منطقه ولنجک به کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران اعلام شد. با آغاز تحقیقات، بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف صحنه جنایت نشان داد این وکیل جوان عمداً توسط راننده یک پژو ۲۰۶ زیر گرفته شده است.

کارآگاهان با بررسی تصاویر، شماره پلاک خودرو را شناسایی کرده و به سراغ مالک آن، زن جوانی رفتند. او در تحقیقات گفت: «مدتی قبل، خودرو را به‌عنوان دستمزد به یک وکیل داده بودم اما او نه کارم را انجام داد و نه خودرو را پس داد.»

پس از شناسایی هویت وکیل یادشده، مشخص شد وی با برادر خود بر سر یک ملک دچار اختلاف بوده و مقتول وکیل خانوادگی آنها بوده است؛ موضوعی که احتمال انگیزه اختلافات شخصی و ملکی را پررنگ‌تر کرد.

در ادامه ردیابی‌ها، روز گذشته مخفیگاه متهم در تهرانسر شناسایی و وی دستگیر شد. در بازرسی از محل، دو کلت کمری، تعدادی فشنگ، مقداری دلار و چند سکه طلا نیز کشف و ضبط شد.

متهم پس از انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی ابتدا منکر جرم خود بود اما پس از مشاهده شواهد و مدارک موجود به ارتکاب قتل وکیل اعتراف کرد و ماجرا را اینطور توضیح داد: برادرم به اتهام تصرف عدوانی از من شکایت و مقتول را به عنوان وکیل خود انتخاب کرد. می‌خواستم وکیل را بترسانم به خاطر همین موضوع روز جنایت با خودرو زن جوان مقابل خانه‌ موردنظر در ولنجک رفتم و دست به جنایت زدم.

متهم جهت روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.