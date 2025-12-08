حمید طالقانی در بیمارستان بستری شد

به گزارش تابناک، محسن شایان‌فر تهیه کننده در گفت‌وگو با ایسنا گفت: ایشان قرار بود یک عمل جراحی داشته باشند که این عمل چند ماهی به تعویق افتاد. مشکل اصلی، بیماری کبدی است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا بیماری این بازیگر از نوع سرطان کبد است، پاسخ مثبت داد و گفت: بله، اما در حال حاضر روند درمان در حال پیگیری است و فقط باید برای سلامت ایشان دعا کنیم.

این تهیه‌کننده سینما تاکید کرد: ایشان در بیمارستان امام خمینی(ره) بستری هستند و روند درمان در حال پیگیری است.

حمید طالقانی بازیگر ایرانی در سال ۱۳۴۴ در شهر تهران متولد شد.

او که با فیلم دبیرستان مطرح شد، در فیلم های چون یاس‌های وحشی، بدون اجازه، مردی شبیه باران، آخرین مرحله، هفت گذرگاه، خط آتش، سپیدیال، بیا با من، قربانی، آری چنین بود، گل‌های داوودی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند هنرنمایی کرده است.

او همچنین در سریال‌های آشیانه‌ای برای زندگی، به او بگوئید دوستش دارم، به‌آوران زندگی و گردن‌بند به ایفای نقش پرداخته است.

حمید طالقانی همچنین دو اثر «رهاتر از دریا» و «آشیانه‌ای برای زندگی» را کارگردانی کرده است.