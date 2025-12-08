قوانین بیمه در جهان برای جبران خسارت طراحی شده اند اما در ایران شرکت های بیمه، بیمه خودرو را ابزاری برای کاسبی قرار داده اند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، بر اساس یک قانون مضحک شرکت های بیمه ملاک خود را برای پرداخت خسارت دنای معمولی و یا پارس سال قرار می دهند.

به عبارت دیگر در شرایط کنونی کشور که خودرو های خارجی و به خصوص چینی به وفور در کشور یافت می شوند مالکان آن ها هنگام گرفتن خسارت فقط به اندازه یک دنا مشمول دریافت خسارت می شوند.

به عنوان مثال اگر یک خودرو چینی معمولی با قیمت حدود یک میلیارد و دویست میلیون تومان دچار سانحه تصادف شود در حالی که بر اساس ارزش خودروی خود حق بیمه ماشین خارجی پرداخت کرده هنگام تصادف شرکت بیمه، قطعات و دستمزد تعمیر یک دنای معمولی را مبنای پرداخت خسارت قرار می دهد.

به نظر می رسد این قانون ظالمانه ابزاری برای تلکه کردن شهروندان از یک سو و عدم پرداخت خسارت از سوی دیگر است .