به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، روز گذشته اعلام شد نیمی از ساختمان باشگاه پرسپولیس که در تملک فدراسیون فوتبال قرار دارد به دلیل بدهی این فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی، توقیف شده است.

در این گزارش آمده است: در خصوص بندهای گزارش حسابرسی به استحضار می‌رساند ساختمان باشگاه با توجه به مدارک موجود بهای تمام شده خرید ساختمان توسط باشگاه و سازمان لیگ (به نیابت از باشگاه) در سال‌های گذشته پرداخت نموده، اما سند مالکیت همچنان به نام فدراسیون فوتبال است که با توجه به بدهی فدراسیون به سازمان تامین اجتماعی (طبق اخبار واصله) ۲.۴ سهم از ۵ سهم ساختمان توسط سازمان تامین اجتماعی توقیف و منتقل شده است.

در این بین، خبرهای رسیده به دست خبرنگار ایرنا از این موضوع حکایت دارد که بانک شهر یکی از مالکین اصلی باشگاه پرسپولیس، در هفته‌های اخیر در حوالی ساختمان کنونی این باشگاه، ساختمانی ۶ طبقه را خریداری کرده است. در شرایط کنونی و توقیف ساختمان باشگاه پرسپولیس این احتمال وجود دارد که قرمزها از ساختمان کنونی نقل مکان کرده و به ساختمان جدید بروند.