ایتامار بن‌گویر در حمایت از طرح اعدام اسیران فلسطینی، امروز (دوشنبه) با نصب سنجاق سینه اعدام به کنست وارد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و از حامیان اعدام اسیران فلسطینی، امروز (دوشنبه) با سنجاق سینه اعدام وارد کنست شد.

ایتمار بن‌گویر که رئیس حزب تندروی عوتسما یهودیت است، در یک حرکت هماهنگ وی و سایر اعضای این حزب، خود سنجاق سینه اعدام را بر لباس خود نصب کردند.

با وجود آنکه اعدام در دین یهودیت و قوانین رژیم صهیونیستی، جایی ندارد؛ بن‌گویر در حمایت از اعدام اسیران فلسطینی و با اردوگاه خواندن زندان‌های رژیم صهیونیستی، گفت: ما پس از سال‌ها بی‌قانونی، کل اردوگاهی را که اینجا بود، برچیدیم.

در خلال صحبت های امروز کنست، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی، به آمار منتشر شده اخیر در مورد مرگ ۱۱۰ اسیر فلسطینی در دوران تصدی خود اشاره کرد. وی تاکید کرد، از اقدامات انجام شده در زندان‌ها عذرخواهی نمی‌کند.

این بحث، دومین مورد از سلسله بحث‌هایی است که در این مورد برگزار شده است و تنش پیرامون آن، منعکس‌کننده جنجال عمومی و سیاسی پیرامون مجازات اعدام است.