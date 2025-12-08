جاسوسی اسرائیل از نظامیان آمریکایی

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ روزنامه گاردین گزارش داد که رژیم صهیونیستی عملیات پایش، نظارت و شنود بر نیروهای آمریکایی مستقر در مرکز هماهنگی مدنی–نظامی واقع در شهر کریات گات انجام داده است.
منابع مطلع به گاردین گفتهاند که این عملیات مدتها بدون اطلاع مستقیم طرف آمریکایی ادامه داشته است.
بهگفته همین منابع، پس از شناسایی احتمال سوءاستفاده، از کارکنان آمریکایی و بینالمللی حاضر در مرکز خواسته شده بود که از به اشتراکگذاری اطلاعات حساس خودداری کنند؛ اقدامی که نگرانیها درباره بیاعتمادی و شکاف اطلاعاتی میان دو طرف را افزایش داده است.
در مقابل، ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به این گزارش ادعا کرده است که گفتوگوها و جلسات برگزارشده در این مرکز غیرمحرمانه بوده و ارتش صرفاً گفتوگوها را ثبت و خلاصهبرداری میکند.