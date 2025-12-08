سخنان مهم محسنی اژه ای درباره قیمت ارز

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه 17 آذر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به‌وجود آورده‌اند؛ در هر صورت، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این زمینه، جلسه شورای مزبور را برپا کند. «در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیم به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.» سخنان کامل قاضی القضات را می‌بینید و می‌شنوید.