En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار
تعداد بازدید : 471
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۴۷۵۳
کد خبر:۱۳۴۴۷۵۳
2691 بازدید
نبض خبر

سخنان مهم محسنی اژه ای درباره قیمت ارز

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه 17 آذر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به موضوع قیمت ارز، اظهار کرد: در روزهای اخیر برخی از فعالان اقتصادی، در باب موضوع ارز، در جلسات مختلف، مباحثی را مطرح کرده‌اند؛ در جلسه اخیر در زنجان، فردی مدعی شد که وضعیت امروز ارز، امری طبیعی نیست، بلکه امری است که آن را به‌وجود آورده‌اند؛ در هر صورت، به رئیس سازمان بازرسی دستور می‌دهم که این موضوع را در جلسه فوق العاده شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی طرح کند و در این زمینه، جلسه شورای مزبور را برپا کند. «در آن جلسه نیز سعی شود که از نقطه‌نظرات اقتصاددانان و مسئولان بانک مرکزی استفاده شود. به هر ترتیب در این قضیه، بانک مرکزی مسئولیت دارد؛ قطعاً اگر در این زمینه کوتاهی و قصور صورت گرفته و افرادی تخلف کرده‌اند باید معرفی شوند. باید توجه داشت که قیمت ارز، با ارزش پول ملی مرتبط است و حتی ممکن است خدمات و کالاهایی که اساساً مستقیم به قیمت ارز مرتبط نیستند، به سبب نوسانات قیمت ارز، دچار تغییر قیمت شوند.» سخنان کامل قاضی القضات را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر افزایش قیمت ارز کاهش ارزش پول ملی غلامحسین محسنی اژه ای ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
سخنان ترسناک وزیر اقتصاد درباره قیمت دلار
اعتراض علیرضا فغانی به سرعت سقوط پول ملی ایران
این ویدیو باعث برکناری رئیس بانک مرکزی می‌شود؟
دادکان: با پول نیم کیلو گردو خانه 100 متری خریدم!
تحقیر پول ایران توسط ترک‌ها با به آتش کشیدن!
بی‌خیالی وزیر اقتصاد خون مجری تلویزیون را به جوش آورد
سیگنال کاهشی رئیس بانک مرکزی به بازار ارز غیررسمی
دو ویدیو از اوضاع عجیب بازار
اگر تحریم رفع شود، تحریم را باید مصنوعی ایجاد کنیم!
روایت یک مسئول از دزدی عظیم با دستکاری قیمت ارز
کمدی افغانی‌ها برای صفرهای پول ایران!
قالیباف: ارز با یک توییت بالا و پایین نمی‌رود
با افزایش قیمت دلار مقدمه اغتشاش را فراهم می‌کنند
دلار تا کی و تا کجا بالا می‌رود؟
بیش از 50 درصد مردم ایران حداقل کالری را نمی‌خورند!
دروغ می‌گویند دولت پول ندارد، 95 میلیارد دلار را وارد کشور نکردند!
افشای قیمت آتی دلار روی آنتن تلویزیون
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
آیا به عنوان زن حاضرید با مهریه 14 سکه «بله» را بگویید؟