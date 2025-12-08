نبض خبر
علیرضا فغانی از فحاشی خداداد عزیزی اعلام انزجار کرد
علیرضا فغانی در واکنش به ویدیوی منتشرشده از فحاشی سروش رفیعی به گلر استقلال در دقایق پایانی شهرآورد گفت: «اگر داور الفاظ توهینآمیز حتی اگر خطاب به بازیکن خودی باشد را بشنود، میتواند واکنش نشان دهد و بازیکن را اخراج کند. حتی اگر داور متوجه نشود، با استفاده از همین تصاویر در صورت مسجل شدن، امکان اعمال جریمه وجود دارد.» او همچنین به انتشار گسترده برخی الفاظ از خداداد عزیزی در صداوسیما اشاره کرد و گفت: «وایرال شدن این الفاظ از صداوسیما واقعا مایه تأسف است. حتی به منفورترین آدم دنیا هم نباید چنین حرفهایی زده شود.» اظهارات فغانی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر خداداد عزیزی علیرضا فغانی دونالد ترامپ ویدیو سروش رفیعی